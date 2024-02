Cento, Italia, Siria e Albania unite dal cuore di ’Strade’

Cento, Italia, Siria, Albania unite dall’associazione centese Strade con importanti azioni di solidarietà. "Il progetto ’Prossimità’ è un intervento di risposta quotidiana a disuguaglianze e povertà, coordinato da Strade in co-progettazione con l’Ufficio di Piano del Comune di Cento, i 5 enti del nostro distretto ovest e sostenuto con risorse dei piani di zona per la salute e il benessere sociale – dicono da Strade – Nel solo 2023 ha portato alle nostre comunità 236.336 euro di valore alimenti, prodotti per la casa e igiene personale pari a 41.980 chili distribuiti a nuclei in difficoltà socioeconomica a contrasto di povertà materiali; 16 computer distribuiti a contrasto di povertà digitali; 210 kit scolastici distribuiti a contrasto di povertà educative; 760 ore gratuite di supporto didattico per minori e donne in formazione linguistica e digitale; 480 nuclei e più di 2.000 persone fragili raggiunte e sostenute".

Numeri concreti che testimoniano una risposta di vicinanza alle fragilità visibili e invisibili dei nostri territori lavorando fianco a fianco con realtà di solidarietà come Centosolidale-Aps Emporio Solidale di Cento, Insieme per Condividere onlus, Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che ha sostenuto l’acquisto di un’aula informatica e digitale mobile, enti pubblici, valorizzando volontari, aziende donatrici, circuiti di donazione del Banco Alimentare. Poi ci sono i progetti all’estero come quello in Siria che ha visto iniziare il 2024 con la prima ecografia realizzata alla Casa della Salute di Strade a Shehba, un simbolo tangibile del loro impegno per la pace. Con l’arrivo di ecografi portatili, sterilizzatori e materiale sanitario per riabilitazione, la clinica è ora operativa, offrendo accoglienza e visite a domicilio per coloro che non possono muoversi dai campi profughi. In questo cammino con Strade, anche ‘Le case degli angeli di Daniele’, Kongra Star Women’s Movement, Ncr Biochemical Spa, Settore rosa - polisportiva Centese, Kurdistanhilfe e.V. Germania e tanti sostenitori privati. E c’è anche l’Albania, dove c’erano 715 bambini al freddo nella scuola elementare di Durazzo e Strade è ora intervenuta sulla caldaia centrale grazie alla generosità della comunità albanese di Cento e La svolta di Bologna, che hanno raccolto fondi per questo intervento emergenziale, attivandosi tutti subito alla ricezione della richiesta per offrire una soluzione rapida e concreta.

