Cento, musica e vip al Carnevale. Sul palco l’omaggio di Bonaccini

Il Cento Carnevale d’Europa di Ivano e Riccardo Manservisi ha bissato il successo, con un’altra domenica di spettacolo che ha visto piazza e corso gremiti di persone da tutt’Italia. In scena la sfida dei 5 grandi carri di cartapesta in parata per vincere questa edizione. Bellissimo live dei Gemelli DiVersi, padroni del palco tra musica e dialogo con i fans. Presente il presidente della Regione Stefano Bonaccini che, prima di salire sul palco, ha voluto vivere la sfilata, dal corso, in mezzo alla gente e ai gruppi carnevaleschi.

"Sono venuto molto volentieri – ha detto Bonaccini – la famiglia Manservisi da tanti anni gestisce questo straordinario carnevale che è uno dei più belli d’Europa e del mondo. Un carnevale straordinario che ha un grande patrimonio perché oltre a mettere insieme decine di migliaia di persone, porta un indotto economico rilevante per l’intero territorio e tiene insieme la voglia di socialità, di divertimento e spettacolo. Il carnevale ha un richiamo che da Venezia a Viareggio, passando per Cento, è un patrimonio culturale, storico e di tradizione di questo Paese – prosegue –. In questi anni come Regione abbiamo voluto stare ancora più vicino a questa comunità, dal carnevale al Guercino ha bellezze di spettacolo e di arte molto importanti. Sono molto contento di essere qui". E si parla dei messaggi importanti dei carri, come l’inclusione o la resilienza. "Sento molto l’Emilia Romagna dal punto di vista dei messaggi – dice – l’inclusione, il pensare che ce la si può fare… Dobbiamo essere una regione che garantisce all’ultimo della fila di avere la certezza che il traguardo lo taglierà anche lui e credo che anche da questo arrivi un bel messaggio. Speriamo anche che quest’anno torni la pace, in troppe parti del mondo c’è guerra. Torniamo a guardare il mondo con gli occhi di un bambino". Cosa vuol dire per lui carnevale? "Da bambino mi vestivo da Zorro a 4 anni, ho ricordi molto belli dei miei carnevali dove un’intera comunità si ritrova a lavorare insieme per regalare ore di divertimento. Può essere anche occasione per lanciare messaggi".

Poi il grande live dei Gemelli DiVersi con i loro successi, ‘Mary’, ‘Dammi solo un minuto’. Facendo ballare con il ritmo di ‘Voglio tornare negli anni 2000’, uscita a dicembre. Hanno conquistato la piazza e alla fine, immancabile, la firma sul manifesto del carnevale 2024 e su quello del 2006. "Una giornata straordinaria, con tantissima gente. Gemelli DiVersi fantastici – commenta Riccardo Manservisi –. Il presidente ci è stato vicino nei momenti difficili e vederlo qui è come chiudere un cerchio dalle tante difficoltà di questi anni". Soddisfatto anche il sindaco Edoardo Accorsi: "Abbiamo fatto vedere a Bonaccini di cosa è capace Cento". L’appuntamento è per domenica.