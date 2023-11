Cento pale da neve per i casi di calamità donate a Campi Bisenzio

Il grande cuore di Portomaggiore aiuta anche la Toscana colpita dall’alluvione. Alla comunità di Campi Bisenzio sono in viaggio 100 pale da neve da utilizzare in caso di calamità. Ne dà l’annuncio l’assessore alle Politiche Sociali, Gian Luca Roma: "La sezione Bersaglieri Chioggia e il Gruppo Alpini Montecchia di Crosara- sezione di Verona, tramite il coordinamento della sezione Bersaglieri Anb Portomaggiore, appena accaduta l’alluvione in Romagna, ci portarono una spedizione di ogni sorta di generi alimentari, giocattoli per bambini, attrezzi per spalatura fango e pulizia, stoccandoli in un magazzino a Portomaggiore. Da quel brutto periodo era rimasto materiale in esubero che, in questi ultimi giorni, è stato inviato in Toscana e nello specifico a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, una delle zone alluvionate con più criticità. Un grazie di cuore, ancora una volta, per la vostra generosità a nome di tutti noi". E conclude ricordando la generosità di un volontario speciale: "In tema di solidarietà, colgo l’occasione per ringraziare tutti i componenti dell’associazione".