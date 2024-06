Cento, si torna a pedalare. Domani riapre il velodromo

CENTO

Domani sera riprende l’attività al velodromo di Cento, dopo anni di stop tra lavori e burocrazia. Una struttura storica, importante e strategica perché oltre essere una delle poche in Italia, riesce a dare un servizio alle squadre giovanili di più province e che ora può finalmente far risentire il brivido delle gare sul tondino. Il velodromo ha infatti riaperto grazie a Stella Alpina di Renazzo, Ciclistica Centese, Bonzagni di Decima e Sanmarinese che hanno formato un ATI, forma più diffusa di joint venture, denominata Velodrome Academy Cento. E’ cosi che domani dalle 17.30 si potrà andare a tifare per esordienti, allievi e giovanissimi, tra l’altro ricordando come primo trofeo, una figura storica importante come quella di Rino Montanari e il campionissimo Alberto Tolomelli scomparso a 42 anni nel 2021 dopo una lunga malattia. Una serata dove non mancheranno le sorprese e che vedrà anche la presenza della campionessa europea Valentina Zanzi a tenere a battesimo questa bella riapertura. Una pista sulla quale hanno gareggiato campioni del ciclismo e dove ora potranno gareggiare solo le categorie giovanili. "Ben venga se è stato dedicato a loro – dice Gianni Bugno che vi gareggiò nel 2021 – così si da un po’ di linfa al nostro ciclismo che ne ha tanto bisogno. Farli andare in pista e insegnargli come si corre dà sicurezza soprattutto ai genitori perché vedono i loro figli non andare in mezzo a una strada e si unisce al divertimento dei bambini che possono andare a pedalare su un velodromo che una volta era per professionisti e che ho corso anche io. Sono passati tanti anni da quella volta. E’ ora di tornare a Cento". Una promessa del due volte campione iridato che un giorno potrebbe rispuntare sul tondino centese. "Io ho iniziato in pista a Bassano ma ho pedalato anche al Velodromo di Cento – dice invece Filippo Pozzato, argento e bronzo ai mondiali pista e strada - Venivo lì quando correvo con Angelo Ciccone e ci preparavamo agli inseguimenti e ai quartetti. Sono venuto davvero tante volte nella vostra zona e al velodromo e poi sono tornato con il Giro dell’Emilia, altre corse e sono sempre bei ricordi". E prosegue. "I lavori e la riapertura è qualcosa di bello perché serve per riavvicinare i ragazzi, insegnargli ed educarli ad andare in bici – conclude - Quando si sistemano queste strutture che purtroppo in Italia vanno sempre a decadere, si da la possibilità ai ragazzini di cominciare e di tenerli fuori dal pericolo che la strada può dare. Questi posti chiusi dove si può pedalare in sicurezza vanno incentivati. La riapertura del velodromo è positivo per il movimento ciclistico".

Laura Guerra