Cento, suolo pubblico. Lega: "L’aumento deciso è ingiusto e inadeguato"

CENTO

"Commercio, no agli aumenti della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico: evitare il rialzo del 15% previsto nel bilancio comunale". E’ la voce di Luca Cardi e Alex Melloni della Lega che si unisce a quella di Fratelli d’Italia e di Ascom. "La Lega si oppone fermamente all’aumento del 15% della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico previsto nel bilancio comunale – dicono Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente segretario e consigliere capogruppo della Lega a Cento – un provvedimento che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà numerose attività commerciali, in particolare quelle del centro storico, già alle prese con una situazione economica complessa". E ne illustrano i motivi. "A Cento, le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia locale – spiegano i due - Questi aumenti, che vanno a gravare direttamente sui bilanci degli esercenti, sono insostenibili. I commercianti e i ristoratori stanno già affrontando sfide importanti, e l’aumento della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico rischia di danneggiare ulteriormente le loro attività, con il concreto rischio di dover ridurre spazi e posti a sedere". La presa di posizione e la richiesta. "Non possiamo permettere che le nostre imprese locali vengano ulteriormente penalizzate da scelte amministrative che aumentano il carico fiscale senza giustificazione – affermano - Questo aumento è una misura inadeguata e ingiusta".