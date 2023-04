Cento tele e sculture É la mostra su Guidi

COMACCHIO

Verrà inaugurata oggi alle 11 a palazzo Bellini, la mostra per il centenario dalla nascita di Ugo Guidi, celebre artista di origine comacchiese che ha contribuito all’espansione della pittura durante il Novecento. Nella galleria comunale saranno esposte le più belle opere del maestro, tra dipinti, disegni e sculture: cento, come gli anni trascorsi dalla nascita di Guidi, vissuto dal 1923 al 2007. La mostra si snoda tra le grandi tele, le grandi sculture, i bozzetti e le opere più intime dell’artista, grande ritrattista e paesaggista di copiosissima produzione. La mostra è accompagnata da un bellissimo catalogo, nel quale ovviamente spiccano le immagini delle opere dell’artista. Ieri, a presentare l’esposizione (che rimarrà visitabile sino al 26 agosto) sono stati l’assessore alla cultura Emanuele Mari, il collezionista e amico della famiglia Guidi Loris Pellegrini che ha curato la mostra assieme alla nipote dell’artista Barbara Buldrini che continua a prodigarsi per sostenere il ricordo dello zio con molte iniziative, e la responsabile del Servizi culturali del Comune di Comacchio Laura Ruffoni. "È la mostra dedicata ad un grande pittore del Novecento – ha spiegato l’assessore Mari –. Ho potuto visitarla già nel corso dell’allestimento e le opere esposte sono di grandissimo impatto. Sarà un importantissimo evento culturale per la città e non solo. L’esposizione si inserisce tra le iniziative promosse dall’amministrazione comunale per valorizzare gli illustri personaggi a cui Comacchio ha dato i natali". Come spiegato dalla nipote dell’artista Barbara Buldrini, "già da due anni eravamo al lavoro per le celebrazioni del Centenario ed il Comune ha dato subito disponibilità ad ospitare la mostra", proprio nella terra d’origine di Ugo Guidi "che rappresenta una cornice meravigliosa". Assieme a lei, a curare la mostra è stato Loris Pellegrini che ha sottolineato come l’intento sia quello "di far conoscere ancor più Guidi. Anzi, ricordarlo. Sono certo che questa mostra avrà successo".

Valerio Franzoni