"Cento, un museo a cielo aperto che può incentivare il turismo"

"Cento è anche un viaggio tra le stelle". A dare questa nuova lettura della città è Thomas Mazzi degli Astrofili Centesi, che propone anche un percorso astronomico in città, per valorizzarne ogni aspetto.

"Sotto il cielo stellato dell’Emilia Romagna sorge Cento, un comune che pulsa di storia, arte e cultura, ma che nasconde anche un’anima cosmica – stuzzica Mazzi – Tra le sue porte medievali e i palazzi rinascimentali, infatti, Cento custodisce un tesoro di inestimabile valore scientifico". E inizia il viaggio.

"Al centro di questa costellazione di meraviglie, infatti, brilla il Radiotelescopio Helios VLF che è stato realizzato all’Osservatorio – dice – è una fucina di conoscenza che cattura i sussurri dell’universo e li traduce in dati preziosi per la comunità scientifica internazionale. Proseguendo, gli appassionati di astronomia sanno anche dell’esistenza di un altro gioiello centese e cioè l’immersione nella storia con la Meridiana anallematica a camera oscura, un gioiello ottocentesco del palazzo comunale che sfida e misura il tempo. A questo, si aggiunge anche la Meteorite di Renazzo, una testimonianza extraterrestre di incommensurabile valore scientifico".

Preziosa Meridiana che però è ancora non visibile, in quanto si trova all’interno del vecchio municipio, non ancora recuperato dal sisma del 2012. Tutti questi elementi uniti, però, fanno di Cento un luogo importante anche dal punto di vista astronomico e che, se sfruttato, potrebbe incentivare un tipo di turismo diverso. "Cento non è solo un museo a cielo aperto: è un luogo vivo e pulsante, dove la passione per l’astronomia si tramanda di generazione in generazione – prosegue – L’Osservatorio a torre con cupola di 5 metri, recentemente rinnovato, offre uno sguardo privilegiato sul cosmo e arriverà anche la Telecamera Prisma grazie alla sponsorizzazione della Banca Centro Emilia, e che verrà installata presso le scuole del Penzale, connettendo Cento alla rete internazionale per l’osservazione delle meteoriti". Ricorda poi che la Cento Astronomica non si limita al nostro pianeta in quanto la sua luce brilla oltre l’orbita di Marte con l’asteroide della fascia principale, scoperto nel 2002 dall’astronomo Bernardi, che porta il nome di 113626 Centorenazzo, un omaggio celeste a questi territori ricchi di storia e cultura.

"Sulle orme di illustri concittadini come Cesare Cremonini, astronomo e filosofo, e Pietro Burgatti, matematico di fama mondiale – annuncia – Cento si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia: quello di Città Astronomica. Un progetto ambizioso che punta a valorizzare questo patrimonio unico e a fare di Cento un punto di riferimento internazionale per gli amanti delle stelle. E svela un altro appuntamento importante. "Oltre a festeggiare il bicentenario della meteorite di Renazzo ricordandola con un monumento e un francobollo, il 26 e 27 ottobre Cento sarà la sede del Convegno Nazionale di Radioastronomia Amatoriale".

Laura Guerra