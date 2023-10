Cento voci nel nome del gospel

Tutto pronto per il ‘Ferrara gospel friends’. Oggi alle 18 alla chiesa dell’Immacolata concezione (piazzale Dante Alighieri) si terrà il concerto organizzato dalla Ferrara Gospel Choir Academy sotto la direzione artistica di Simona Natali, e con il patrocinio del Comune. L’evento vedrà la partecipazione di un coro composto da più cento cantori provenienti per l’occasione da tutta Italia. Il concerto, sarà a chiusura della prima edizione del ‘Ferrara gospel friends’, workshop di musica Gospel tenuto dall’artista e vocal coach di fama internazionale Carla Jane, che approderà nel capoluogo estense per la prima volta per guidare i partecipanti attraverso lo studio di brani gospel e per accompagnarli nella vera essenza di questo genere ricco di spiritualità, condivisione e fratellanza. A suggellare questo evento l’artista inglese si esibirà e dirigerà il coro, formatosi per l’occasione.