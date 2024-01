Centocinquanta baby pallavolisti. Prossima tappa a Sant’Agostino

Oltre 150 pallavolisti in erba hanno affollato, domenica scorsa, il "Palalumaca" di Casumaro in occasione della quarta tappa del circuito S3 programmato dalla Fipav per avvicinare i giovanissimi allo sport sotto rete e dare loro occasione di conoscere coetanei di altri territori, accomunati dalla stessa passione. Ragazzi e sport, famiglie ad accompagnarli e allenatori: la giornata è stato un tripudio di valori all’insegna dello sport autentico che unisce.

La tappa di Casumaro, ben organizzata dalla sezione locale di Avis Volley Bondeno, gestita da Alberto Molinari con il determinante aiuto dell’associazione Casumaro F.C. 1938, che ha messo a disposizione il terreno di gioco e l’impegno di molti suoi soci, ha coinvolto tutte le società di volley dell’Alto Ferrarese.

Tante società unite nello sport che riesce e conferma gli intenti e apre all’intero Alto Ferrarese per gli amanti dello sport sotto rete.

Nel corso della mattinata le atlete e gli atleti delle squadre di Bondeno, Cento, Poggiorenatico, Vigarano, Terre del Reno e Ferrara si sono confrontati in un torneo di decine di mini-partite, gestito con precisione, pazienza e sorriso da Biagio Colavolpe, responsabile Fipav per il circuito S3, e dai tanti tecnici accompagnatori delle diverse società.

Prossima tappa, la quinta, domenica 11 febbraio a Sant’Agostino, per proseguire il tour promozionale e di avviamento al volley tra i giovanissimi del nostro territorio.

cl.f.