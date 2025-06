Centomila euro per aiutare persone e imprese con le bollette

Nella seduta del consiglio comunale di Copparo, che si è tenuta mercoledì 25 giugno, sono stati approvati il regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e gli schemi tariffari Tari per l’anno 2025, oltre alla presa d’atto dei piani economico finanziari per il periodo 2024-2025 redatti dalla società Clara che gestisce il servizio di raccolta. Ad illustrare i punti più significativi è stato l’assessore al Bilancio Simone Grandi (nella foto), a partire da quelli relativi al regolamento.

Tra le novità, la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti “in tutto” o “in parte”. Prima, la possibilità di uscire dal servizio pubblico per il conferimento di rifiuti non era esplicitato dalle norme e per questa ragione si è deciso di ovviare con una revisione del regolamento con l’aggiunta di uno specifico punto in cui è riportato l’iter che le imprese dovranno seguire.

Altra novità rivolta agli utenti è quella relativa al modello di dichiarazione sostitutiva per le riduzioni sul compostaggio individuale, sostituito da una versione elettronica: un aggiornamento giustificato dal fatto che le attività di sportello offerte dalla società Clara stanno sempre più volgendo verso l’informatizzazione e l’automazione, e dalla volontà di garantire un’ulteriore opportunità all’utente interessato.

Nel Piano economico finanziario si registra un aumento delle bollette che, come riportato dall’assessore Grandi, è sostanzialmente dovuto al rapporto tra metri quadri e numeri di utenze domestiche e non domestiche, con il primo fattore che risulta in calo: "A fronte di ciò, con l’approvazione del Rendiconto di Bilancio 2024 – ha evidenziato Simone Grandi – l’amministrazione comunale ha deciso di stanziare 100mila euro lordi per calmierare il costo delle bollette delle utenze domestiche e non domestiche del nostro territorio".