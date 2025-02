Central Bosc, arriva l’ok: "Sarà un parco urbano di 55mila metri quadri

La Commissione congiunta terza e quinta ha approvato ieri all’unanimità il progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera pubblica ’Central Bosc – Il grande orizzonte verde a est di Ferrara’. Il progetto, approvato la scorsa settimana con un assenso preliminare della Giunta comunale, sarà presentato e discusso nella prossima seduta del consiglio comunale. L’intervento di grande rilievo, finanziato principalmente dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna, punta a creare una vasta area verde multifunzionale nella zona est di Ferrara. Il progetto, che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione per la qualità ecologica ambientale (CQAP), sarà ora sottoposto al Consiglio Comunale per la ratifica finale. La conferenza dei servizi decisoria è prevista per il 10 marzo di quest’anno, mentre la conclusione dei lavori è programmata entro il fine giugno 2026.

Central Bosc prevede infatti la trasformazione di un’area oggi incolta in un parco urbano attrezzato, con una superficie totale di circa 55mila metri quadri che diventerà un’oasi di tranquillità, corridoio verde per i cittadini e “infrastruttura blu” per intercettare le piogge, riducendo d’altra parte i rischi di allagamento che spesso insistono sul quartiere. L’altro obiettivo di Central Bosc è migliorare la mobilità sostenibile, realizzando un accesso sicuro al quartiere per i ciclisti e collegando maggiormente la zona al centro cittadino. Tra le opere principali, ci saranno infatti la realizzazione di una pista ciclopedonale protetta di 200 metri lungo via Caldirolo (che si collegherà alla rotonda di San Giovanni) e l’inserimento di tecnologie innovative per il monitoraggio ambientale. Saranno inoltre piantate più di 4 mila nuove essenze arboree, tra nuovi alberi ed arbusti e verrà realizzato un laghetto.

Con un investimento complessivo di oltre 1 milione e 380 mila euro, il progetto è stato finanziato per il 70% con risorse regionali del FESR, mentre il restante 30% sarà a carico del Comune di Ferrara. "Questo progetto rappresenta un grande avanzamento nella nostra visione di una Ferrara più verde e dimostra la capacità della nostra amministrazione di tradurre in realtà le richieste dei cittadini. Andiamo infatti a rispondere ai bisogni di un quartiere che prima non era collegato al centro cittadino, fornendo una nuova ciclabile di congiunzione in un tratto finora poco sicuro per le biciclette", dichiara il vicesindaco con delega all’Ambiente e alle Opere pubbliche, Alessandro Balboni. "Si tratterà infatti - aggiunge - del secondo spazio verde più grande di Ferrara dopo il Parco Urbano, un’area che non solo ospiterà una nuova foresta urbana, ma sarà anche dotata di piste ciclabili e percorsi pedonali per connettere il quartiere est di via Frutteti con il resto della città, il tutto sfruttando solo in minima parte i soldi delle casse comunali per la realizzazione. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei ferraresi, offrendo un luogo dove vivere, svagarsi e respirare aria più pulita, oltre a tutelare la biodiversità urbana", conclude il vicesindaco.

Il valore totale del progetto ammonta a 1.383.726,52 euro. Il 70%, ovvero 1.037.74,89 euro, proveniente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, a cui si aggiunge il cofinanziamento del Comune di Ferrara pari a 345.931,63 euro.

re. fe.