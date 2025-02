Central bosc, si svela il progetto: "Condivisione sugli espropri: "Mega parco con pista ciclabile"

Si è svolto ieri in Municipio l’incontro tra il vicesindaco Alessandro Balboni, i tecnici del Comune e i residenti interessati dagli espropri per la realizzazione del nuovo grande parco che sorgerà tra via Frutteti e Via Caldirolo. Il Progetto Central Bosc prevede la creazione di una nuova area verde attrezzata, connessa per mezzo di un tratto di pista ciclabile di 200 metri da Piazzale San Giovanni al sistema delle Mura. "Siamo impazienti – ha spiegato Balboni – di piantare questa nuova grande foresta urbana che renderà più vivibile un vasto quartiere. La nostra amministrazione ha sempre coinvolto i cittadini e, anche in questo caso, procederemo in maniera trasparente e condivisa soprattutto sul tema degli espropri. Infatti, la sottile striscia di terreno oggi divisa in tante piccole proprietà private servirà per realizzare la nuova pista ciclabile: finalmente si potrà percorrere in sicurezza Via Caldirolo, sia a piedi che in bici. Così i residenti potranno raggiungere il nuovo Parco e la rotonda di San Giovanni senza pericoli".

Si tratta di un vasto intervento su un’area di 55 mila metri quadri che ricuce un intero quartiere attraverso la mobilità dolce e che per dimensioni è secondo solo al Parco Bassani. L’area si porrà funzionalmente in connessione ecologica con l’Area di Riequilibrio Ecologico ’Schiaccianoci’, situata in linea d’aria a soli 500 metri di distanza, e attiguo agli orti pubblici. Grazie alle ciclabili che attraversano tutto il Parco e che lo collegano alla rotonda di San Giovanni rivoluzionerà la mobilità del quartiere, offrendo accessi sicuri alle abitazioni, percorsi pedonali e ciclabili interni e un collegamento al Sottomura.

L’incontro di ieri verteva proprio sulle piccole porzioni di giardino delle abitazioni affacciate su via Caldirolo: la realizzazione della ciclabile esterna prevede l’esproprio di una stretta fascia attigua alla strada, circa un metro di profondità, necessaria per sviluppare il percorso ciclopedonale che conduce al parco. Questo intervento riguarda complessivamente 10 diverse proprietà dove risiedono circa 30 cittadini, mentre ieri all’incontro in Municipio erano 17.

"Gli obiettivi del progetto – spiega l’amministrazione comunale – sono diversi, come ad esempio la mitigazione delle temperature: dalle mappe termiche acquisite con sensore Lidar si può vedere che l’attuale area agricola presenta una temperatura più alta di 5 gradi rispetto alla vicina area forestata. Grazie alla messa a dimora di circa 4500 piante si abbasseranno le temperature e si assorbirà circa 142 t /anno di Co2 equivalente. Sarà attivo un monitoraggio grazie a diversi sensori ambientali installati nel Parco per un totale 9 centraline. Inoltre si darà particolare attenzione alla biodiversità: grande varietà di specie arboree, un frutteto didattico e un bacino di raccolta d’acqua piovana".

Central bosc quindi sarà un grande esperimento di biodiversità, più di 15 specie differenti di alberi nelle zone “boschive”, aree dedicate agli insetti impollinatori, un frutteto didattico e un laghetto centrale per la raccolta delle acque meteoriche. Inoltre sarà provvisto di un’aula all’aperto, aree fitness e zone di sosta attrezzate. "Nella gestione del manto erboso – conclude la nota – si avrà cura di limitare al massimo la frequenza degli sfalci, lasciando sempre alcune porzioni non sfalciate per sostenere gli insetti impollinatori, garantendo la presenza di risorse floreali e mantenendo habitat necessari alla nidificazione".

re. fe.