Centrale a biogas, il Pd attacca "Dichiarazioni non univoche"

L’ipotesi di realizzare la centrale a biogas a Villanova torna a fare discutere. Questa volta a tornare sull’argomento, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dal ceo dell’azienda Alvus (che sarà la proprietaria dell’impianto), è la consigliera del Pd Ilaria Baraldi. Attraverso un’interpellanza, la dem chiede al sindaco Alan Fabbri di fare chiarezza "sulle interlocuzioni intrattenute con la ditta Alvus in modo da comunicare correttamente ai cittadini i termini progettuali dell’opera, le modalità di approvvigionamento della materia di lavorazione e la quantità di materiale trattato" e soprattutto per capire se "i termini sono potenzialmente negoziabili attraverso il confronto con i cittadini residenti a Villanova". Sì perché, secondo Baraldi le dichiarazioni del ceo di Alvus sarebbero "discrepanti" rispetto a quelle rilasciate dal vicesindaco Nicola Lodi, sempre su questa annosa questione, il 6 ottobre scorso in consiglio comunale. Non solo. Secondo Baraldi la comunicazione "su modalità e tempistiche relative alla costruzione dell’impianto

sono frammentate

e lacunose".