"Centrale a biogas, l’azienda contribuisca ai lavori di via Frattina"

Perplessità e consigli sulla centrale a Biogas di Vigarano. Strade dissestate e mutui. Se l’amministrazione ha respinto la richiesta di una commissione, Agnese De Michele (nella foto), della lista d’opposizione ‘Costruiamo il futuro con te’ scrive una lettera aperta al sindaco, al consiglio e ai cittadini e suggerisce di "Applicare la normativa di riferimento come hanno fatto i comuni limitrofi – spiega in sintesi – là dove le centrali a biogas, in base al fatturato, destinano una cifra annuale ai comuni". Andiamo per ordine. "Durante l’ultimo consiglio comunale – premette – ho appreso con sgomento che l’amministrazione ha intenzione di chiedere un nuovo mutuo per sostenere i costi della manutenzione straordinaria di via Frattina e di altre strade che versano in condizioni di degrado tanto da precluderne la sicurezza. Non credo che sia giusto che i danni prevalentemente causati dai mezzi pesanti debbano ricadere sulla testa dei cittadini". L’accordo tra il comune e l’azienda è del 6 ottobre 2010 "Ho scoperto – spiega la De Michele – che non faceva alcun riferimento alla normativa appena entrata in vigore ma si limitava a fare un elenco di impegni che l’azienda avrebbe dovuto adempiere, come mantenere in perfetto stato di funzionalità le vie di accesso e il versamento di venticinquemila euro l’anno quale compenso ambientale". Non è stato così: "Gli impegni non assolti pienamente – fa notare – sono ora all’origine di un contenzioso che dura da circa dieci anni". Da qui i dati: "In questo contesto si inserisce la perizia del Consulente Tecnico d’Ufficio, che ha accertato che la responsabilità per il dissesto di via Frattina trova origine nel transito di autoveicoli pesanti per il 97% a servizio delle attività".

Claudia Fortini