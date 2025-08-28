"Centrale a biomasse, chiarimenti sull’iter"

Il dibattito sulla centrale a biometano di Villanova continua ad accendere polemiche e a sollevare preoccupazioni tra i residenti. Dopo le segnalazioni inoltrate da diversi cittadini su presunti stoccaggi anomali di trinciato di mais, fermentato e colato in percolato maleodorante, la consigliera comunale del Pd Anna Chiappini ha presentato un’interpellanza al sindaco e all’assessore competente, chiedendo risposte puntuali.

Al centro della contestazione vi sono due nodi: da un lato l’accumulo di biomassa non prevista dall’autorizzazione originaria concessa da Arpae – stando alla ricostruzione contenuta nel documento presentato dall’esponente di opposizione – , dall’altro l’assenza delle vasche e dei digestori necessari a contenere e riciclare i liquidi prodotti dal materiale in fermentazione. La paura dei cittadini, alimentata anche dalle piogge estive, è che il percolato possa essere già finito in falda, aggravando il timore per le conseguenze sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Durante l’incontro del 7 agosto con il vicesindaco Alessandro Balboni, i residenti avevano chiesto maggiore trasparenza e garanzie sulla gestione del cantiere, oltre a chiarimenti sull’utilizzo dei 400mila euro di compensazione ambientale versati dalla società Apis Fe1. Chiappini, nell’interpellanza, ha chiesto al sindaco e all’assessore di chiarire se la Procedura Abilitativa Semplificata, presentata da Vorn Bioenergy Italia, sia stata effettivamente approvata dal Comune, e in caso affermativo se siano state modificate le tipologie di biomassa autorizzate. Non meno urgente, secondo la consigliera, è sapere dove sia finito il percolato prodotto dal mais accumulato nel piazzale, visto che l’impianto non è ancora attivo e non dispone delle strutture previste per la raccolta.