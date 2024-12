"Centrale a biometano, diciamo no. Troppi nodi su traffico e ambiente"

La giunta di Vigarano Mainarda esprime un netto ‘No’ all’insediamento della centrale a biometano ancora prima della conferenza dei servizi fissata per il 16 gennaio. E’ la conferma unanime di una posizione presa sin dall’inizio. "La nostra contrarietà a questo nuovo impianto è netta – sottolinea il sindaco Davide Bergamini – e motivata da considerazioni approfondite sul possibile impatto ambientale e sull’impatto relativo all’incremento del traffico stradale, che un impianto di questo tipo potrebbe avere sul territorio di Vigarano". L’iter autorizzativo è gestito interamente da Arpae. Il Comune di Vigarano Mainarda, insieme ad altri enti coinvolti, partecipa alla procedura fornendo pareri specifici sulle materie di propria competenza all’interno delle Conferenze dei Servizi organizzate da Arpae.

E ancora una volta il Comune vuole parlare chiaro. La prima Conferenza dei Servizi si era tenuta il 20 settembre scorso. Si era conclusa con la richiesta, dell’azienda che popone il progetto, di una proroga per integrare la documentazione necessaria. Gli atti sono stati inviati ad Arpae entro i termini prescritti e, a seguito di questo, Arpae ha fissato la seconda Conferenza dei Servizi per il 16 gennaio. "Anche in questa occasione – spiega l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini – come avvenuto per il primo incontro, ci teniamo a dare pronta comunicazione della convocazione, così da permettere a chiunque ne abbia facoltà di partecipare". Dal ‘No’ della giunta all’incontro dei prossimi giorni: "Continueremo a lavorare con la massima professionalità – assicura il sindaco – analizzando i nuovi documenti trasmessi dall’azienda ad Arpae, e presenteremo un parere specifico e puntuale in vista della prossima Conferenza dei Servizi. Rimaniamo vigili su questa vicenda, consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini".

Claudia Fortini