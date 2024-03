Centrale a Villanova: "Impatto ambientale, nessuna risposta"

"Ancora nessun riscontro in merito alla richiesta d’una valutazione preventiva dell’impatto ambientale relativo alla realizzazione di una centrale biometano a Villanova". E’ quanto riscontrato in questi giorni dalla referente del gruppo dei cittadini di Villanova, Sandra Travagli, sulle disponibilità emerse nell’incontro del 21 dicembre con l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni, attraverso la Rete per la Giustizia Climatica. La referente del gruppo dei cittadini di Villanova aveva formalizzato alcune richieste. Tra queste quella dei principali fattori di rischio dell’inquinamento con la possibilità di procedere con una valutazione ‘ex ante’ la realizzazione dell’impianto.

"Nel corso di quell’incontro con l’assessore Alessandro – spiega Travagli – avevamo accolto la disponibilità di procedere alla valutazione preventiva dell’impatto ambientale, ma con il passare dei giorni e poi dei mesi non abbiamo ricevuto nessuna risposta". Travagli prosegue: "A quell’incontro del 21 dicembre avevamo colto l’interessamento dell’assessore Balboni. Dopo la sua disponibilità, adesso non abbiamo risposte, nonostante i solleciti inviati formalmente. Per noi è l’ennesima volta in cui non ci viene data la possibilità di avere informazioni e di poterci confrontare". Tra le richieste, quella della qualità dell’aria nella zona interessata dalla futura centrale di Villanova. Su questo punto Travagli aggiunge: "Ci sono elementi per noi decisamente allarmanti. Alle emissioni autorizzate saranno da aggiungere le ricadute in termini di inquinamento per l’incremento del traffico pesante legato al conferimento delle ‘materie prime’ alla centrale e al trasporto del digestato prodotto". Altro interrogativo, sollevato da Travagli, è la valutazione fatta sull’incremento del traffico sulla via Pomposa e nel territorio di Villanova.

