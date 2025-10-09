Centrale biogas convertita. A giugno sarà a biometano

La Centrale da biogas a biometano al centro degli intenti. La giunta ha approvato la bozza di accordo tra il comune e la società agricola che gestisce gli impianti di via per Zerbinate. Burocrazia e progetti dei privati che passano, per legge, attraverso le osservazioni e le approvazioni degli enti pubblici. Ha 4 centrali. E il più grande impianto del nord Italia e si trova a Bondeno. Dopo mesi di lavoro, riunioni in Conferenza dei servizi, osservazioni da parte del Comune e degli altri enti coinvolti, si è arrivati ad autorizzare "la revisione impiantistica delle centrali a biomasse e ad uno schema di accordo per quanto riguarda il rapporto tra il territorio e la società agricola gestrice degli impianti di via per Zerbinate". Impianti, fino ad oggi, a biogas, ma che saranno riconvertiti presto a biometano, prima di entrare in funzione entro il giugno del 2026.

Tutto si muove sulla legge nazionale che regola la materia. Adesso c’è la bozza di accordo. E’ stata redatta e approvata. Il gruppo titolare degli impianti ha infatti deciso di investire per contenere la gestione delle acque, che verranno trattate in un nuovo impianto di depurazione interno all’area, e dei percolati, che avevano procurato in passato disagi di natura odorigena. Il procedimento è stato curato interamente da Arpa Emilia-Romagna, che ha convocato la Conferenza dei servizi e gestito la parte autorizzativa. Il Comune di Bondeno, al pari dell’azienda sanitaria e dei vari gestori dei sottoservizi, ha posto nelle sedi istituzionali le proprie osservazioni, le quali hanno portato all’autorizzazione del nuovo impianto e conseguentemente alla definizione dell’accordo alla base della bozza approvata nel corso dell’ultima riunione di Giunta. Accordo nel quale sono inserite anche le misure di compensazione ambientale previste per legge.

Tra le questioni accolte dall’azienda e segnalate dagli uffici tecnici comunali, vi era quella dell’impermeabilizzazione della vasca di accumulo, assieme alla questione dei biofiltri sopra le centrifughe. Con la copertura di alcune trincee per gli stoccaggi. Il Comune di Bondeno, al termine dei lavori della Conferenza dei servizi, è stato chiamato ad inviare il proprio parere. Comprende il permesso di costruire, il parere urbanistico e sanitario in merito alle emissioni in atmosfera. Di fatto verrà completamente dismesso il cogeneratore responsabile di alcune emissioni. Entro giugno l’azienda deve completare i lavori per poter attivare l’impianto.

Claudia Fortini