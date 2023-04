Centrale biogas, Lodi "Il Pd continua a gettare fumo negli occhi"

"Per l’Amministrazione il voto contrario dato in consiglio comunale è un chiaro segno della posizione tenuta sulla vicenda della centrale biogas di Villanova, al contrario del Pd che decise di non scegliere, astenendosi al voto". Così il vicesindaco Nicola Lodi a seguito della commissione consiliare riunitasi nel pomeriggio di mercoledì per esaminare l’informativa sull’impianto a biometano di Villanova. Una questione a lungo dibattuta e che divide la cittadinanza. L’opposizione in commissione è stata dura, esprimendo diverse critiche all’operato del Comune. Ma Lodi non ci sta: "Il Pd la smetta di gettare fumo negli occhi ai cittadini, piuttosto ci spieghi come mai tenta di agitare le acque pur non essendosi mai espresso. Ha già iniziato la propria campagna elettorale nelle frazioni, ovvero in quei luoghi in cui ha perso le elezioni del 2019. I consiglieri Baraldi e Colaiacovo nella commissione hanno dato dimostrazione di voler giocare sulle paure delle persone e cavalcare i problemi delle comunità per tentare di riacquistare consenso tra i residenti di Villanova".