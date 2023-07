Centrale biometano Il comitato si riunisce "No a questo progetto per i nostri figli e nipoti"

Un incontro per ribadire il ‘no’ alla centrale biometano. Numerosa la partecipazione degli abitanti della frazione di Denore all’assemblea pubblica promossa dal gruppo che da tempo sta sollevando interrogativi e problematiche sulla centrale, che dovrebbe essere costruita sul territorio in via Ponte Assa e via Lacobella. La riunione è stata aperta dall’intervento di Sandra Travagli, portavoce del gruppo informale dei cittadini ‘No biometaNo’, che ha spiegato dove è prevista la costruzione della centrale biometano, mostrando la dislocazione di centrali simili vicine, già attive (da Brazzolo a Masi Torello e in altre località confinanti con Denore e Villanova) dando conto dell’alta concentrazione di questi impianti sul territorio. Ha poi illustrato un’altra mappa dove vengono elencate le abitazioni civili che distano meno di 500 metri dall’impianto, per le quali è stata approvata la deroga alla norma che stabilisce le distanze minime fra centrali e case. Poi la Travagli ha fatto una cronistoria dell’impegno manifestato dal gruppo da lei guidato, raccontando i tentativi di un approccio dialogante con l’amministrazione comunale, con la Provincia, con gli enti preposti alle autorizzazioni, denunciando la non volontà di contatti informativi e chiarificatori da parte pubblica, rispetto alla volontà degli abitanti di farsi ascoltare.

In sintesi, Sandra Travagli ha poi invitato tutti i cittadini di Denore a essere presenti il più possibile durante le diverse manifestazioni che il gruppo ha intenzione di promuovere, perché "rassegnarsi e dire ’tanto la fanno lo stesso’ significa rinunciare a un impegno necessario per l’ambiente, per noi, per i nostri figli e nipoti. Impegno che, se manifestato dai cittadini del territorio uniti, ha molte più probabilità di essere ascoltato dalle istituzioni".

Mario Tosatti