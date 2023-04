"Centrale biometano, progetto non necessario"

Caro Carlino,

ho partecipato in Comune alla riunione chiamata “commissione informativa”, dove il tema riguardava le informazioni che i tecnici dovevano dare ai cittadini sulla centrale di biometano a Villanova. Ho ascoltato la spiegazione che il vicesindaco Lodi ha letto, snocciolando decine di date di avvenuti incontri tra tecnici di Arpae, della società interessata alla costruzione, tecnici del Comune e ammetto che ha dato l’impressione che per 14 mesi si siano occupati solo della centrale, ma per i cittadini neanche un minuto. Hanno parlato due tecnici dell’azienda dando anche loro numeri cercando di tranquillizzare che tutto è stato progettato nel rispetto delle normative insistendo che il progetto è assolutamente di pubblica utilità, che i materiali di lavorazione per la produzione di metano arriveranno su ruota e nei pressi della centrale, massimo 2025 km e non interesseranno altre strade tranne via Pomposa. Ammetto che mi è difficile credere a queste spiegazioni. Non si è tenuto conto, oppure volutamente tralasciato, dell’inquinamento e del traffico che si creerà sulle strade. Era necessario un progetto del genere che con agricoltura circolare non ha alcun legame se non quello di fare soldi?

Costantino Ferraresi