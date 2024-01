"Centrale di Villanova, troppi i rischi"

Una valutazione preventiva dell’impatto ambientale relativo alla realizzazione di una centrale biometano a Villanova. Si tratta della sintesi emersa nel corso dell’incontro avvenuto il 21 dicembre con l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni, attraverso la Rete per la giustizia climatica. Un ambito in cui la referente del gruppo dei cittadini di Villanova, Sandra Travagli ha formalizzato alcune richieste specifiche. Tra queste i principali fattori di rischio inquinamento è possibile prevedere una valutazione ‘ex ante’ la realizzazione dell’impianto. "Questa valutazione preventiva – scrive Travagli – consentirebbe di avere un quadro oggettivo, indispensabile per coinvolgere e rendere più consapevoli le persone residenti e i decisori sul reale stato di salute di questa zona rurale e sui reali rischi e ricadute sulla salute delle persone che avrà l’attività prevista". Un altro aspetto è relativo alla qualità dell’aria nella zona interessata dalla futura centrale di Villanova. "Le emissioni in atmosfera autorizzate – prosegue – sono per noi decisamente allarmanti: particolati, PM2,5 e PM10, NOX, Cov, acido solfidrico, ammoniaca, PFAS. Alle emissioni autorizzate saranno da aggiungere le ricadute in termini di inquinamento per l’incremento del traffico pesante legato al conferimento delle "materie prime" alla centrale e al trasporto del digestato prodotto". Per quanto disposto dalla Autorizzazione unica e dalla Autorizzazione unica ambientale, inoltre sono stati posti dubbi sulla gestione delle acque meteoriche e sulla natura e gestione dell’invaso denominato ‘lago’. Altro interrogativo è la valutazione fatta dall’amministrazione comunale sull’incremento del traffico. "È mancato il coinvolgimento dei cittadini – precisa – in fase di presentazione del progetto che pur avendo un impatto molto rilevante sul territorio non è stato in alcun modo condiviso e motivato, è mancato nel corso di questi due anni in cui nessuna risposta è stata data alle tante richieste fatte per avere misura dell’interesse dell’amministrazione per la tutela della nostra salute e dei nostri diritti". In conclusione, Travaglia ricorda: "Rimangono ancora senza risposta i dubbi sulla delibera del consiglio comunale del 21 febbraio 2022 sul parere espresso sulle varianti urbanistiche o sul progetto".

Mario Tosatti