Centrale, il ricorso del Comune: "Ignorato il no del Consiglio". La sentenza del Tar il 30 aprile

Il prossimo round è previsto mercoledì 30 aprile. La prossima settimana il Tar di Bologna valuterà infatti – in fase cautelare – il ricorso presentato dal Comune contro Arpae per tentare di evitare la realizzazione dell’impianto a biometano di Gaibanella. La giustizia amministrativa, in caso di accoglimento del ricorso potrebbe sospendere l’iter e assecondare la linea dell’amministrazione. Per la verità, la contrarietà alla costruzione dell’impianto travalica i confini della minoranza come è emerso dal voto in Consiglio nel dicembre scorso. Dall’organo di indirizzo politico della città uscì un voto unanimemente contrario. Maggioranza e opposizione votarono contro. Ma non fu l’unico voto contro l’opera. Per la verità, essendo l’impianto "di pubblica utilità" l’aula si espresse in ordine alla possibilità di realizzare l’impianto in deroga rispetto agli strumenti urbanistici vigenti. Prima, però, sia in conferenza dei servizi (il documento firmato dall’architetto Fabrizio Magnani è molto eloquente sotto questo profilo), sia in giunta venne espresso parere sfavorevole. Anche dai cittadini, fuori dal perimetro istituzionale, arrivò – all’indomani dell’annuncio di un possibile nuovo insediamento – un niet piuttosto deciso. Adesso sarà il tribunale di Bologna a dover stabilire chi, fra le due parti, ha ragione. Eventualmente, poi, ci sarà il Consiglio di Stato (oltre che l’udienza di merito). Il Comune, in ossequio a una linea da subito molto diretta espressa dal sindaco Alan Fabbri, ha prodotto una memoria piuttosto articolata. L’avvocato Giuliano Onorati ha messo a fuoco tantissimi elementi sia di merito che di metodo, oltre a circostanziati riferimenti legislativi, che danno forza alla tesi dell’amministrazione. Il ricorso è complesso – circa una ventina di pagine – ma sono due gli elementi su cui si incardina la linea difensiva: la presenza di "palesi elementi di contradditorietà intrinseca e di perplessità e illogicitià della motivazione degli atti impugnati" e "l’impatto sostanzialmente irreversibile" che porterebbe la realizzazione dell’impianto in una realtà come Gaibanella. Il primo punto è presto chiarito. Arpae, nel giro di pochi giorni, "ha rovesciato radicalmente quanto espresso" passando da un diniego a un via libera. E qui, al di là del merito, si arriva a un punto più politico che diventa sostanziale nel ricorso di Onorati. "Il consiglio comunale – si legge nel testo – con voto unanime, si è espresso in senso negativo rispetto al rilascio del permesso di costruire in deroga alle regole. Tale delibera, ripresa nel parere conclusivo espresso in senso negativo dall’amministrazione in seno alla Conferenza dei servizi è stato posta nel nulla dalla decisione di Arpae". Dunque l’agenzia regionale "anziché prendere atto della decisione del Consiglio in ordine a un permesso di costruire in deroga e trarne le relative conseguenze, come aveva fatto in sede di comunicazione dei motivi ostativi – si legge nel ricorso preparato in stretta sinergia con la direzione generale del Comune, come emerge a una lettura in filigrana – da un lato ignora il voto dell’aula e si spinge a valutare nel merito in contenuto della delibera del Consiglio, che si è espresso unanimemente in senso contrario e, dall’altro, nonostante abbia espressamente dichiarato di ritenere prevalente il parere del Comune, lo supera rovesciando diametralmente tale valutazione". Per cui, secondo l’amministrazione, "tutti gli atti appaiono palesemente illegittimi". Ora, parola al Tar.