"Centrali biogas e biometano, la nostra provincia non sia sacrificabile"

"Sulle centrali biogas e biometano, la nostra provincia non può essere sacrificabile. I comitati siano presenti alla conferenza dei servizi". Il coordinamento provinciale dei comitati No biogas/biometano e la Rete giustizia climatica, hanno voluto illustrare le proprie posizioni in relazione agli sviluppi della situazione inerente alla realizzazione degli impianti nella nostra provincia. A relazionare Sandra Travagli, Corrado Oddi, Gian Gaetano Pinnavaia e Andrea Zaniboni del gruppo Tutela ambientale di Vigarano Mainarda. Nella valutazione complessiva il comitato ha voluto ricordare l’elevato numero di impianti presenti nella provincia di Ferrara, evidenziando alcune criticità per quanto riguarda l’impatto ambientale e la salute dei cittadini, oltre il rischio di aggravare le difficoltà dell’agricoltura e della struttura produttiva. Nel suo intervento, Sandra Travagli ha voluto evidenziare: "Attendiamo una risposta dalla Regione Emilia Romagna su quale sia l’indicazione della produzione biogas e biometano sul nostro territorio, dove si registra il numero più alto di centrali. Abbiamo chiesto un incontro per capire l’indicazione in merito. Si è chiesto, inoltre, la possibilità per i comitati e portatori di interessi di partecipare alla conferenza dei servizi, al momento del rilascio delle autorizzazioni per quest’impianti". Infine, Sandra Travagli si è soffermata anche sul ruolo dei Comuni: "Assistiamo che di facciata mostrano di essere contrari e poi concretamente risultata il contrario. L’ultimo caso è la stesura di una mozione del gruppo ‘Alan Fabbri sindaco’ in merito alla promozione e allo sviluppo degli impianti a biometano e biogas, di fatto incentivandone la presenza. Un documento protocollato, ma poi non approdato nell’aula consiliare". A ribadire il tutto anche Corrado Oddi che ritorna sul piano strategico della Regione: "Attendiamo per capire se la provincia di Ferrara è una zona sacrificabile per altri impianti, dove sono già molti".

Mario Tosatti