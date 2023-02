"Un incontro urgente con il sindaco Fabbri per l’uso dei locali concessi ai centri L’Acquedotto e La Resistenza". E’ la richiesta emersa durante una conferenza che si è tenuta mercoledì mattina nella sede del coordinamento provinciale Ancescao.

Al centro del dibattito la delibera della giunta, che indica di procedere alla riqualificazione dei due immobili in modo parziale in corso Isonzo 40-42 e totalmente in via della Resistenza 34, concessi ad Ancescao Ferrara dal 2014 e gestiti dalle associazioni L’Acquedotto e La Resistenza. Milvia Migliari, presidente del coordinamento provinciale Ancescao di Ferrara, ha precisato: "L’intesa era unicamente per i locali di Corso Isonzo, non era così per via Resistenza. Una delibera del Comune resa immediatamente esecutiva, chiede di lasciare liberi i locali e l’immobile entro il 28 febbraio. Ancescao ha richiamato l’articolo della concessione del 2014, che ha durata ventennale e prevede la revoca anche parziale, con preavviso di 6 mesi, per sopravvenute esigenze d’interesse pubblico. "La motivazione – dice Migliari – che era impossibili rispettare la scadenza, perché il termine non consente ai centri di poter collocare i mobili e gli arredi nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto". La presidente Ancescao annuncia: "Chiederemo un incontro urgente al sindaco per esporre le nostre perplessità e cercare un accordo. Nel caso contrario non escludiamo di ricorrere a vie legali". Il vicepresidente del centro Acquedotto Aps Antonio Susca sottolinea: "Sapevamo di questa delibera, ma non del termine così ridotto che non ci permette di liberare i locali. Chiediamo una proroga". Una situazione più difficile quello del centro La Resistenza: "Non è stato indicato – spiega Francesco Ganzaroli, presidente La Resistenza – quale sono le sopravvenute esigenze d’interesse pubblico. Chiediamo che la concessione non venga revocata ma mantenuta, sospendendo invece l’accesso ai locali interessati dai lavori di manutenzione. Che l’eventuale sospensione della concessione sia solo temporanea e al termine dei lavori, venga dato di nuovo al gruppo. Inoltre, in caso di sospensione-revoca senza garanzia venga concesso un altro locale, con analoghe caratteristiche".

Mario Tosatti