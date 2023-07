"Centri d’accoglienza straordinari, pronti ad affrontare l’emergenza"

E’ senza sosta l’afflusso di migranti provenienti soprattutto dall’Africa ma anche da altre realtà in grave difficoltà economica e sociale. Il governo sta cercando di gestire i flussi, gente che cerca lavoro per reinventarsi un futuro che non vedono nei Paesi di partenza. Migliaia di persone disperate arrivano ogni mese. In parte cercheranno una collocazione nel nord Europa, Germania e Paesi scandinavi soprattutto, ma anche in Italia. Tutta gente che andrà distribuita sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi la lettera che il prefetto ha spedito ai sindaci, nella nostra provincia devono essere accolte trecento persone.

Per ora non sono arrivati nell’Argentano e nel Portuense, come invece è avvenuto in un recente passato, con alcune frizioni con i residenti per esempio a Runco, dove la popolazione alzò le barricate. "Non abbiamo ricevuto dalla prefettura nessuna comunicazione al riguardo – afferma il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi – tra l’altro non abbiamo strutture pubbliche disponibili per questa finalità. Poi se ci fossero eventuali alloggi privati, sarebbe un altro discorso. Nel territorio comunale non abbiamo Sprar, ma solo dei Cas (Centri di accoglienza straordinari), come si è verificato nell’emergenza del 2018. Sono appartamenti privati, ne abbiamo tre o quattro, con una quindicina di persone ospitate nel complesso". Ce ne sono anche ad Argenta, che dispone anche di due Spar, per governare l’eventuale emergenza e non farsi travolgere. Lo Sprar sta per Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata. Sono strumenti che accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. I progetti territoriali dello Sprar sono caratterizzati da un protagonismo attivo. A differenza del panorama europeo, in Italia la realizzazione di progetti Sprar di dimensioni medio-piccole – ideati e attuati a livello locale, con la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio – contribuisce a costruire e a rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità cittadine e favorisce la continuità dei percorsi di inserimento socio-economico dei beneficiari. "Non abbiamo accolto nessuno per il momento, dalla prefettura non è giunta alcuna comunicazione in merito", spiega il sindaco Andrea Baldini.

Franco Vanini