Centri di raccolta, boom di conferimenti

Cresce il gradimento da parte degli utenti di Clara per i Centri di raccolta, un servizio funzionale e flessibile, utile in particolare per liberarsi di quei rifiuti che non possono essere gestiti tramite la raccolta porta a porta. Nel solo 2023 sono stati circa 215mila i conferimenti nei 18 Centri gestiti dall’azienda, due dei quali inaugurati proprio nell’anno appena trascorso. Un dato in crescita del 15% rispetto al biennio passato, quando i conferimenti complessivi si attestavano attorno ai 187mila ingressi all’anno. Tra i Centri più frequentati spicca quello di Cento, i cui circa 25mila conferimenti hanno inciso per il 12% del totale. Molto visitati anche quelli di Copparo (16.627 conferimenti), Poggio Renatico (19.511), Bondeno (17.677), Portomaggiore (17.569), Vigarano (17.404), Lagosanto (13.387), Comacchio (13.363). Per il 97% dei casi i conferimenti provengono da utenze domestiche. Nell’ultimo anno sono state aperte appunto due nuove strutture, nei Comuni di Mesola e Riva del Po, da subito apprezzate. Il Centro di Raccolta di Bosco Mesola è stato inaugurato a fine luglio e ha fatto registrare, fino al 31 dicembre, oltre 3.200 conferimenti. Anche quello di Alberone, nel territorio di Riva del Po, ha visto un incoraggiante avvio: in poco più di tre mesi sono stati 1.265 i conferimenti tracciati. È importante ricordare che 17 dei 18 Centri di raccolta (cioè tutti ad eccezione di quello di Comacchio), sono intercomunali: gli utenti di Clara, indipendentemente dal luogo di residenza, possono cioè accedere ad ognuna di queste strutture sul territorio semplicemente esibendo il codice a barre presente sulla fattura del servizio gestione rifiuti. Il calendario delle aperture è pensato per offrire, dal lunedì al sabato, la possibilità di aver sempre a disposizione un Centro di raccolta dove smaltire i propri rifiuti. Analizzando le statistiche sui materiali consegnati, la parte del leone la fanno indubbiamente gli ingombranti.