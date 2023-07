Centri estivi a Argenta: come fare domanda per i sostegni 2023

ARGENTA

Ultime ore per inviare la domanda relativa al "Progetto per la conciliazione vita-lavoro annualità 2023", cui ha aderito l’amministrazione comunal di Argenta. Progetto a sostegno delle famiglie che avranno la necessità di usufruire dei centri ricreativi estivi per bambinie, ragazzie da 3 a 13 anni (nati dal 01012010 al 31122020), nel periodo di sospensione estiva delle attività educativescolastiche. Si tratta dell’istanza per ricevere un controbuto che, per quanto riguarda il Comune di Argenta deve essere presentata entro le 12 di oggi indicando nel modulo di richiesta il valore dell’Isee 2023. L’indirizzo cui inviare la domanda è [email protected].. Oppure è prevista la consegna a mano in Comune.