Centri estivi, al via le iscrizioni e sostegni alle famiglie

È stato illustrato in municipio il quadro generale per le iscrizioni ai centri ricreativi estivi sul territorio comunale. Fino a martedì 13 maggio è possibile fare richiesta esclusivamente online tramite il portale “sosi@home”, dove chiunque sia interessato dovrà accedere con le proprie credenziali Spid o Cie. Qualora i genitori dichiaranti riscontrassero qualche problema nell’iscrizione online, si potrà richiedere assistenza presso il Laboratorio Ex Teatro Verdi (via Castelnuovo 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18) e la sede Coop Cidas (via Vasco Zappaterra 18, accedendo direttamente nelle giornate del 30/04, 02/05, 06/05, 07/05, 09/05 e 12/05 dalle 14.30 alle 17.30).

L’obiettivo presentato in conferenza stampa è piuttosto chiaro: aiutare le famiglie in un periodo complicato per questioni lavorative a organizzare meglio la quotidianità con i propri figli, regalando non solo un’opportunità ai più piccoli di svagarsi e divertirsi, ma anche di guadagnare tempo prezioso per il consueto andamento delle giornate lavorative. "Le attività inizieranno il 30 giugno 2025 - ha spiegato Chiara Scaramagli (Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara) - in tutti gli istituti, fatta eccezione per tre sedi statali che apriranno il servizio mercoledì 2 luglio, quali la scuola d’infanzia B.Merletti, la scuola d’infanzia Quartesana e la scuola secondaria di 1° grado F.Mazza. Le attività cominceranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 e terminerà in tutte le sedi, consultabili sul sito del Comune di Ferrara, il 25 luglio 2025".

"Questo tipo di aiuto – ha evidenziato Scaramagli – è rivolto a tutti i bambini compresi dai 0 ai 14 anni, suddivisi chiaramente per istituti. Abbiamo cercato di ampliare i posti disponibili e di alzare il tetto Isee (da 24mila a 26mila euro) per coinvolgere più famiglie nel richiedere i contributi (fino a 300 euro per bambino) per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi. Discorso diverso per i bambini con disabilità certificata nella fascia d’età fra i 3 e i 17 anni, che godranno del contributo a prescindere dall’Isee".

Riccardo Fattorini