Centri Estivi Comunali, 874 Posti per Bambini da 0 a 14 Anni a Ferrara

Insieme ai piccolissimi per le vacanze estive. L’assessorato alla Pubblica Istruzione e Formazione, Pari Opportunità, Politiche Familiari del Comune di Ferrara, ha affidato al consorzio Res (Consorzio riunite esperienze sociali) la gestione, per il mese di luglio, delle attività educative e ricreative estive per le fasce di età da a 6 anni e da 6 a 14 e delle attività de ‘L’Estate dei piccoli’ al centro ‘Mille Gru’. I Centri, attivi da lunedì prossimo fino a a venerdì 28 sono aperti per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 17.30, con possibilità, per i genitori che ne faranno richiesta di frequentare i servizi per mezza giornata. L’assessore Dorota Kusiak nel manifestare la soddisfazione per il risultato raggiunto ricorda che "i campi estivi comunali offrono servizi fondati sui progetti pedagogici di qualità, attenti alle esigenze di relazione e di gioco dei bambini e dei ragazzi che vi accendono. Forte attenzione da parte dell’amministrazione ai bisogni delle famiglie ferraresi. Anche il numero di posti messi a disposizione è stato fortemente ampliato, passando da 620 nel 2019 a complessivi 874 posti per l’anno in corso, con attenzione particolare alla fascia 06 anni estesa anche alle scuole dell’infanzia statali. Infatti, per dare riscontro alle sempre crescenti richieste delle famiglie, è stata incrementata la disponibilità di posti di quasi 130 unità in più nella fascia 0-6 anni rispetto allo scorso anno". I centri ricreativi infanzia sono organizzati nelle sedi educative, nidi, scuole dell’infanzia e scuole primarie del Comune e che grazie all’ampliamento di altri 70 posti dei giorni scorsi si è portata l’accoglienza dei bambini da 0 a 6 anni a 654 posti complessivi.