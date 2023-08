Centri estivi, ecco i rimborsi per le famiglie

Il Comune di Cento ha approvato uno stanziamento per un fondo straordinario da 17mila euro, a titolo di rimborso, per le famiglie che stanno mandando i loro figli affetti da disturbi dello spettro autistico ai centri estivi. Un’azione vera e immediata per dare risposta alle difficoltà delle famiglie . Un fondo destinato alle famiglie residenti nel comune di Cento, indipendentemente dall’attestazione ISEE famigliare e non già beneficiaria di assegni di cura, che sarà erogata per un massimo complessivo di 500 euro per ogni bambinao e ragazzao.