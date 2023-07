Centri estivi, la carica dei cento "Gite, piscina e tante attività"

La carica dei 100 ogni giorno, per vivere un’estate diversa, giocando, esplorando con le gite in pullman parchi acquatici e naturali, facendo tuffi nella piscina della Bondy Beach, condividendo passeggiate e serate, come quella di venerdì prossimo, che trasformano in un campeggio notturno di tende il parco della ex scuola elementare. Quest’anno, i centri estivi di Spazio 29 a Bondeno raggiungono l’apice dei consensi. Le iscrizioni si moltiplicano. Sono un centinaio ogni giorno i bambini dai 3 agli 11 anni che li frequentano. Scandiscono tutti i giorni feriali, dal primo giorno di vacanza e fino all’ultimo giorno prima delle lezioni scolastiche. "Quest’anno siamo veramente ripartiti come volevamo e come avevamo pensato questi servizi primi del Covid – conferma l’assessore Francesca Aria Poltronieri - per un centro estivo con proposte sempre diverse. Il pezzo forte è stata la gita al mare di due giorni, ieri sono stati a Bussolengo, martedì sera ci saranno la pizza e i burattini, venerdì il campeggio notturno. E’ un campo estivo come quelli che abbiamo sempre sognato e voluto con un altissimo gradimento. Ringraziamo le famiglie che ci affidano i loro figli. Cerchiamo di dare loro tante opportunità per trascorrere insieme un tempo pieno di iniziative, mentre i genitori lavorano, un tempo che rompa le abitudini, che non sia un parcheggio ma un esperienza a tutti gli effetti". Quest’anno i punti di riferimento sono la ex scuola elementare e il parco di piazza Aldo Moro e le nuove scuole elementari, perché i Locali di Spazio 29 sono in ristrutturazione. Ed è un successo.

Claudia Fortini