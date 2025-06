Centri estivi, un contributo alle famiglie. E’ il progetto conciliazione vita-lavoro

Al via il progetto conciliazione vita-lavoro, anno 2025. Si tratta di un progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. Il Comune di Comacchio ha approvato un avviso pubblico per l’individuazione dei gestori privati di centri estivi che intendono aderire. E’ stato pubblicato un avviso pubblico rivolto alle famiglie per la presentazione della domanda di concessione contributo per la frequenza ai centri estivi.