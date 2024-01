Centri per l’impiego, la nuova sede. Acquistati immobili in via Cassoli: "Così riqualifichiamo la zona Gad"

Non è solo un’operazione immobiliare. Anzi, dietro l’acquisto dei due immobili in via Cassoli che ospiteranno la nuova sede del centro per l’impiego si cela molto altro. "A partire da una precisa visione di presidio della zona", dice in premessa l’assessore al Patrimonio, Angela Travagli. L’occasione è la presentazione del piano che porterà, entro l’estate del 2025, alla rifunzionalizzazione e riqualificazione dei due stabili nel cuore della Gad, che l’amministrazione ha acquistato – grazie a fondi Pnrr – nel solco di un lavoro condiviso con la Regione. Stiamo parlando di un plafond di risorse che ammonta a oltre due milioni e trecentomila euro. "La ricerca di una nuova sede per l’ampliamento del Centro per l’impiego – così Travagli – ha occupato l’ufficio Patrimonio diversi anni. Questa per noi deve essere un’occasione per rigenerare edifici in disuso e rivitalizzare aree della città bisognose di una riqualificazione". L’individuazione degli immobili in via Cassoli in cui l’Agenzia ha trovato soddisfazione per i suoi futuri uffici "è stata una scelta che è andata in questa direzione – prosegue l’assessore – e che ho voluto portare avanti nonostante abbia comportato per la città di Ferrara un processo patrimoniale articolato. Gli immobili non erano infatti di proprietà del Comune ed è servita una operazione triangolare di compravendita". Insomma, "l’apertura di uffici pubblici vicino alla stazione si rivela strategica". Questa nuova attività, a detta di Travagli, "consentirà di avere un presidio quotidiano importante del quartiere, aumenterà e migliorerà i servizi per i cittadini sostenendo le attività di pubblico esercizio adiacenti. È per questo che ci abbiamo creduto e abbiamo perfezionato l’operazione con il sostegno dei fondi Pnrr e con l’accordo tra Enti". Le due unità immobiliari oggetto di riqualificazione si trovano entrambe al piano terra e interrato di due edifici condominiali risalenti agli anni Settanta. In entrambe le unità immobiliari, il piano terra sarà destinato ai nuovi uffici del personale amministrativo e alle aree di accesso del pubblico. I livelli interrati verranno invece principalmente destinati ad archivio, locali di servizio e vani tecnici per impianti.

Il progetto si propone di adeguare gli spazi interni alle nuove esigenze, migliorando la qualità delle sale, delle loro finiture e degli arredi, di risolvere le barriere architettoniche, di migliorare il comfort luminoso, termico ed acustico, di adeguare gli impianti. Soddisfatto dell’operazione anche l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla. "Stiamo parlando – scandisce l’assessore – di un investimento strutturale e senza precedenti che questa Regione sta facendo per realizzare luoghi belli e accoglienti, ma anche dotati di tecnologie e competenze adeguate, attraverso una formazione apposita per gli operatori che faranno accoglienza. Questi uffici devono rispecchiare una nuova cultura delle politiche attive del nostro Paese. Per questo dovranno essere centri per l’impiego ‘di comunità’, lavorando in rete con le categorie, le imprese, i sindacati, gli enti di formazione , al fine di individuare i migliori sbocchi occupazionali per chi cerca un lavoro, a partire dai fragili".