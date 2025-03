Centri sociali, bollette alle stelle: "Dai tornei ai pranzi dei funerali. Lavoriamo per pagare luce e gas"

Hanno superato l’ondata di rincari del 2022 e, appena tirato il respiro, ora lottano di nuovo con bollette sempre più salate. Una mazzata per i centri sociali, ultimo avamposto per gli anziani che cercano un posto per fare una partita a carte, per un caffè col dietor, due tiri al biliardo. "Gli anziani? Sono la minoranza, giusto un salto la mattina. Ormai facciamo attività a 360 gradi, ballo, pranzi di matrimonio, accogliamo i bambini d’estate, aperitivi. Perché ormai la gente preferisce quelli ad una cena, al pranzo. Un bicchiere di vino, qualche stuzzichino. Ci stiamo inventando di tutto, abbiamo già la programmazione dei prossimi mesi. Ma non basta mai, tutte queste iniziative alla fine servono solo per pagare le bollette, per riuscire ad andare avanti. Io non mollo di certo, il centro sociale fino a quando ci sono io non chiude", è la promessa di Loreta Prampolini, 78 anni, una vita alle redini del Quadrifoglio, a Pontelagoscuro. Il centro è finito anche sott’acqua, si ruppe un tubo. Ma si è sempre rialzato. Adesso l’ondata sono le bollette della luce, del gas, dei rifiuti. Non ha bisogno della calcolatrice Loreta per tirare le somme. "Basta fare due conti – spiega –. Paghiamo per la luce 3mila euro, nel giro di un anno abbiamo avuto un salto di 1500 euro". Una pausa, un sospiro, di nuovo altri numeri. "Ogni mese più di 4.000 euro per il gas, per il riscaldamento". Un’altra riga, gli occhi al cielo sperando nel meteo folle che porta con sé temperature miti, di nuovo un’altra bolletta, come una mano di carte a perdere. "Ci sono i rifiuti, ecco i rifiuti. Altri 2.200 euro. Tra una cosa e l’altra arriviamo a pagare 8mila euro, qualcosa di più. Tanti, in pratica tutte le attività, il nostro lavoro se ne va per pagare le bollette". Matrimoni, feste di fidanzamento, pure tre funerali. "Sì, siamo un centro sociale, le porte sono aperte per tutti – precisa –. Ci sono alcune etnie che dopo il funerale organizzano il pranzo, un po’ come avviene negli Stati Uniti. E noi ci siamo. O meglio, mettiamo a disposizione la sala, i tavoli. Si portano loro i cibi della tradizione. L’ultimo funerale era di alcune persone di nazionalità nigeriana. Belli poi i fidanzamenti, sembrava di essere ad Hollywood, lei come una regina". Tolgono i tavoli, per fare spazio ai ballerini di tango argentino che arrivano da tutta Italia. "Hanno scelto noi, siamo contenti". Il 23 aprile parte il torneo di biliardo, una tradizione di bar e circoli di pianura che si è salvata alle ondate del cambiamento, mode e video giochi. D’estate i campi solari per gli alunni, le cene per i soci. "Sono sempre meno – precisa – quelli che vengono a giocare a carte, un caffè, giusto una bottiglietta d’acqua che va via la mattina. Le spese invece quelle sono tante, aumentano sempre". Per sistemare l’impianto elettrico, sostituire le lampadine se ne sono andati 10mila euro. "Siamo volontari, lo facciamo perché ci teniamo. Ma qui nessuno ci aiuta e allora ci aiutiamo da soli". Vincenzo Serralungo, 72 anni, è presidente di un altro centro sociale storico, il Melo. Anche lui non ha bisogno della calcolatrice, quelle cifre le conosce a memoria. "Ogni mese 1300 per la luce, 2,300 per il gas. Altri 250 per l’acqua, siamo sui 4mila euro. Siamo un’attività senza fini di lucro, quello che ersta se il bilancio è in attivo viene investito nel centro". La manutenzione della struttura? "Non ne parliamo, 30mila euro l’anno scorso. Siamo 700 iscritti", una squadra che lui guida da 10 anni, mentre la passione lo spinge sui campi, allenatore di calcio per i bambini.