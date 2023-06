Centri sociali in affanno Pochi iscritti, bollette salate "Una lotta restare aperti"

di Mario Bovenzi

E’ in una serie di numeri la storia del centro sociale il Quadrifoglio, a Pontelagoscuro. Numeri che non promettono nulla di buono. Da 3mila soci fino a dieci anni fa è sceso ad alcune centinaia, 4mila euro la bolletta della luce che hanno trovato nella buchetta, oltre 6mila quella del gas. La tombola? C’è il tabellone contro il muro, ma non si illumina più. "Venivano a tentare la fortuna una decina di persone, abbiamo detto basta", dice Loreta Prampolini, da 25 anni tra quelle stanze, quella davanti al bar, l’altra con tutti i tavoli – tanti – dove si fanno pranzi e cene. Da 20 anni è al timone del centro, al suo fianco la vicepresidente Claudia Pellegrinelli. "I volontari? Nessuno vuole fare più il volontario – racconta in un misto di amarezza e di quel realismo che contraddistingue chi comunque continua a lottare, guardando le cose in faccia –, nessuno vuole più lavorare gratis. Eravamo così tanti, questa sembrava una città, non si contavano le iniziative. Il teatro, le tombole. Tutto finito. Sono rimaste le serate di danza il sabato, lì ancora qualcuno viene". Di nuovo i numeri, amari. Come quei sei o sette caffè che vengono serviti al bancone di zinco la mattina. Poi scatta il coprifuoco. "Se ne tornano a casa, al massimo vedi qualcuno il pomeriggio. Questo è lo scenario, ogni giorno. Teniamo anche spenta l’aria condizionata per risparmiare, accendiamo solo quando ci sono iniziative". E volge lo sguardo alla sala deserta. La porta chiusa, al tavolo lei e Claudia, la sua vice, un’amica. "Come andiamo avanti? Sono una maga", scherza. Poi illustra le iniziative che organizza, giorno dopo giorno, per cercare di pagare le bollette, per tenere aperto il Quadrifoglio. "L’altra sera sono venute 170 persone a cena, poi per fortuna ci sono i ragazzi dei campi solari. Ma sono stanca di dovermi inventare iniziative su iniziative per pagare i conti del centro e riuscire così ad andare avanti". I conti sono quei 10mila euro di luce e gas. "Tante parole – riprende – ma nessuno ci ha dato un aiuto. I ristori? Mai visti. L’unico che ci è vicino è il presidente della Regione. Stefano Bonaccini ci ha fatto avere un contributo di 5mila euro. Lui sì. Gli altri, niente".

Si sentiva in quelle sale lo schiocco secco che arrivava dai tavoli del biliardo, venne anche disputato il campionato nazionale. Anche quello fa parte del passato, come il teatro con le tre maschere simbolo di Pontelagoscuro, in un angolo, i tre saggi. Sembrano mesti per il silenzio, il vuoto che risuona nello stanzone. "L’iscrizione costa 10 euro all’anno, di quei soldi al centro ne spettano 1,30. Siamo rimasti in pochi, quei fondi sono briciole". Si facevano attività motorie per gli anziani, pure quelle sono un ricordo. "Ora viene qualcuno la mattina, si prende un caffè e sparisce. Gli anziani preferiscono starsene a casa e io comincio ad essere stanca", lo sguardo che accarezza i tre saggi, come a chiedere un consiglio.