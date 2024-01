"Centri sociali, sarà l’anno del rilancio"

L’obiettivo di Ancescao (Associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti) per il 2024 è chiaro: ripartire pienamente con le attività nei centri affiliati. Con 32 centri e ottomila soci in tutta la provincia, l’associazione di promozione sociale svolge, infatti, un ruolo essenziale per la comunità che non si limita alla gestione di luoghi di aggregazione per le persone anziane, ma comprende alcuni servizi per i più piccoli come il doposcuola a Barco e la scuola per l’infanzia paritaria di Aguscello che, in collaborazione con la scuola primaria statale di Tamara, gestisce il doposcuola nella stessa frazione. Ci sono poi centri gestiti in sinergia con i giovani che offrono proposte di musica, arte, cultura e dove trovano spazio anche corsi di pittura, informatica, sport e iniziative su problematiche attuali. Quattro sono, invece, i centri che mettono a disposizione anche gli orti: Il Parco, il Melo e la Rivana Garden a Ferrara e il Quadrifoglio a Pontelagoscuro. Il presidente di Ancescao Maurizio Geusa spiega: "Il 2023 è stato l’anno della vera ripresa dopo il lunghissimo periodo di pausa dovuta al Covid e il coordinamento provinciale, insieme al nuovo consiglio direttivo di Ancescao si è impegnato a riprendere contatti e relazioni, visitando i centri e i loro gruppi dirigenti. Questo ha reso possibile il rafforzamento dei rapporti personali e ci ha consentito di capire meglio non solo le problematiche e le eventuali necessità strutturali – prosegue Geusa – ma anche di valutare nuove esigenze di servizi, più vicini alle richieste dei cittadini. Si è trattato di un impegno di diversi che ha visto anche una serie di incontri con le amministrazioni locali e i sindaci dei Comuni in cui hanno sede i nostri centri, a partire da quello di Ferrara che ne ospita 12, con il quale si è instaurato un rapporto di dialogo". L’Ancescao, inoltre, ha incontrato le associazioni e il mondo della cooperazione, per alcuni progetti comuni nell’ambito dell’assistenza sociale e dei servizi, in particolare un progetto che si propone di trovare soluzioni abitative per giovani ospitati da anziani soli. "Stiamo certamente attraversando – conclude Geusa – una fase di profondi cambiamenti sociali e credo che la nostra associazione, così come i nostri centri, debbano cambiare e innovarsi".

Mario Tosatti