Centro 2000, Vincenzi:: "Candidatura al bando per un milione di euro"

È sempre orientato al futuro lo sguardo sull’urbanistica del territorio matildeo. Il Comune ha infatti scelto di candidare al bando regionale 2024 per la rigenerazione urbana il Centro 2000, struttura nel cuore del centro storico utilizzata settimanalmente per lo svolgimento di eventi ludici, teatrali, culturali, gastronomici o informativi. La proposta di rigenerazione è ambiziosa: il progetto ammonta infatti a 1 milione di euro, e in caso di vincita del bando riguarderebbe il Centro 2000 sia nelle sale interne sia negli spazi esterni. "Sappiamo che l’ottenimento delle risorse del bando non sarà scontato, visto che nel 2021 per una cifra analoga ci siamo aggiudicati il progetto Attraversa-Menti completato quest’estate – sono le parole dell’assessore all’Urbanistica, Marco Vincenzi (foto) –. Ad ogni modo, grazie a un ufficio tecnico competente periodicamente riusciamo a presentare importanti progetti per lo sviluppo di Bondeno". In caso di approvazione del progetto sul Centro 2000 da parte della Regione, e a seguito dei necessari pareri della Soprintendenza, gli interventi riguarderanno la tinteggiatura e l’efficientamento energetico del fabbricato mediante lavori di riqualificazione edilizia e impiantistica.