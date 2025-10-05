Centro anziani Ancescao, una festa per i novantenni

E’ un giorno di festa oggi al Centro Anziani Ancescao di Cento, dove si celebra un appuntamento ormai atteso e sentito da tutta la comunità: la tradizionale festa dei 90enni, un omaggio affettuoso e solenne a chi ha attraversato quasi un secolo di vita, testimoni di memoria, storia e valori che continuano a ispirare le generazioni più giovani. Quest’anno a ricevere la targa per le 90 candeline sono ben 187 cittadini centesi, di cui 113 donne e 74 uomini: numeri che raccontano non solo l’allungamento della vita, ma anche l’importanza della cura, delle relazioni e del tessuto sociale che ruota attorno alla terza età.

A termine del pranzo, sarà consegnato anche un riconoscimento speciale riservato ai centenari: sono sei le persone che hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni, due in più rispetto allo scorso anno. Un segno incoraggiante che parla di longevità ma anche di resilienza, in un’epoca che ha messo spesso alla prova le generazioni più anziane. Al momento conviviale saranno presenti anche rappresentanti dell’amministrazione comunale in un clima di gratitudine collettiva verso chi ha costruito, con il proprio lavoro e la propria esperienza, le fondamenta della comunità centese. Una giornata per dire grazie, ma anche per ricordare che la vera ricchezza di un territorio si misura anche dal rispetto e dall’attenzione che sa riservare ai suoi anziani.

Su questo fronte è attivissimo il gruppo del Centro Sociale Ancescao, che cerca di stare vicino agli anziani in tanti modi, da quello legato alla socialità fino alla realizzazione di pranzi a prezzi calmierati nati per dare una risposta agli anziani soli.

"E’ un modo per aiutare la città – dicono Franco Cattabriga e Liliana Pareschi – ma anche per far capire che il Centro può essere un luogo da utilizzare in tanti modi, aperto a qualsiasi iniziativa. Continuiamo a mettere a disposizione i nostri spazi per iniziative socioculturali, rapporti con l’Ausl e abbiamo pensato anche a organizzare incontri specifici su alcune tematiche importanti come le truffe. E vogliamo arrivare a lavorare in sinergia con tanti altri". Intanto hanno ricominciato con i gnocchini del venerdì, la tombola la domenica pomeriggio e il burraco. "Servono per riuscire a far mantenere socialità agli anziani – spiegano – chiunque abbia idee, ci venga a trovare"

Laura Guerra