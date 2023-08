"Centro assistenza a rischio: locali inadatti"

Ha suscitato preoccupazioni nella popolazione l’intenzione della Regione Emilia-Romagna di realizzare a Portomaggiore nei prossimi mesi un Cau, Centro di assistenza e urgenza. Sarà ricavato nella Casa della Salute, un progetto che non piace al capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che ha presentato un’interpellanza al sindaco Dario Bernardi. La finalità dei Cau, strutture dotate di capacità diagnostiche, imaging e laboratorio nonché supporto specialistico anche con telemedicina per consentire di seguire i pazienti a distanza, è quella di sgravare i Pronto soccorso dai cosiddetti codici bianchi.

Secondo il leader portuense di Fratelli d’Italia, il progetto parte con il piede sbagliato: "Il personale infermieristico da impiegare nei Cau sarebbe individuato tra quello infermieristico già operativo nella Casa della Salute, disponibile volontariamente al trasferimento e che in difetto di ciò la Direzione si riserverebbe la facoltà di decidere autonomamente chi individuare. In contemporanea con la realizzazione del Cau la riforma prevede anche l’ammodernamento e il potenziamento del servizio di soccorso 118". Roberto Badolato interpella il sindaco e i responsabili di riferimento per sapere "quali interventi strutturali siano previsti nella Casa della Salute per consentire l’apertura del Cau, tenuto conto delle anche attuali criticità che riguarderebbero diversi locali adibiti ad ambulatori, oggetto di frequenti allagamenti da infiltrazioni dai soffitti in occasione di temporali, e quali saranno le attrezzature diagnostiche a disposizione degli operatori per dare risposta alle necessita dei cittadini e alla operatività".

E ancora: "Come mai gli orari del Cau di Portomaggiore, riportati sul sito della Regione Emilia-Romagna, prevedono inizialmente come fascia di orario dalle 8 alle 14 per poi passare "successivamente " alle 20, ma non orario continuativo con copertura su tutte le ventiquattro ore. Qualora non vi fosse la disponibilità da parte del personale infermieristico impiegato nella Casa della Salute ai trasferimenti volontari nel Cau, quali saranno i criteri che saranno messi in atto dalla Direzione per l’individuazione del personale da trasferire. Infine quali sono nel concreto le iniziative che si intendono mettere in atto per l’annunciato potenziamento del servizio soccorso 118, tenendo conto del fatto che oggi il territorio sembra stia subendo un drastico depotenziamento".

