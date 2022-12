Centro civico di Ravalle, fondi Ue per l’ambulatorio

Dopo aver intercettato i fondi Pnrr, è prossimo al via libera il progetto che segnerà la rinascita dell’ex centro civico di Ravalle, immobile di due piani che accoglierà gli spazi di un nuovo ambulatorio medico e che sarà restituito alla comunità in veste interamente rinnovata. I lavori beneficiano di fondi europei per circa 130mila euro e consentiranno la cosiddetta “rifunzionalizzazione” dei locali, in un edificio che sarà ristrutturato e riqualificato anche sotto il profilo strutturale. La determina di approvazione del progetto definitivo è prossima alla firma, a cui seguirà la redazione del progetto esecutivo e quindi le procedure per l’affidamento dei lavori. "L’intervento – spiega l’assessore Andrea Maggi (foto) – si inserisce nel contesto del piano di rigenerazione urbana, finanziato dal Pnrr con 20milioni di euro. Un complesso di azioni che ci consentirà di riqualificare edifici abbandonati, ammalorati o dismessi nelle frazioni di Ferrara e di migliorare la viabilità negli ingressi est e nord-ovest della città. Una straordinaria occasione per tutto il territorio: dopo l’acquisizione dei fondi l’iter verso la concretizzazione dei progetti prosegue, con l’apporto di una grande squadra di tecnici".

Il vicesindaco e assessore alle frazioni Nicola Lodi sottolinea che "molte delle progettualità messe in campo nascono dalle esigenze manifestate dagli stessi cittadini nel corso del nostro tour del territorio, che abbiamo recepito e tradotto in fatti concreti" e ricorda che "il nuovo intervento sarà parte di un più vasto piano di lavori che prevede anche il rilancio e la valorizzazione della Polisportiva e la rigenerazione dell’ex immobile scolastico di Ravalle con un investimento di 390mila euro (quest’ultimo sempre con fondi Pnrr)".

In sintesi, per l’ex centro civico è prevista l’installazione di cordolature metalliche con lo scopo di legare le pareti in muratura tra di loro, rinforzando e potenziando la tenuta. L’interno, di una superficie di 455 metri quadrati, sarà innanzitutto al centro di interventi di efficientamento energetico.

A tal fine il cantiere si concentrerà anche sul rifacimento del tetto, con il posizionamento di strati di isolamento sottocoppo delle coperture, di membrane e prodotti per l’impermeabilizzazione. Sarà consolidata, in particolare, la copertura in legno dell’edificio, dotando la struttura di una maggiore capacità di resistenza al vento e agli altri agenti atmosferici. Si rimedierà così ai cedimenti avvenuti in passato, che hanno portato anche alla caduta di parti di intonaco.