Centro civico, ora c’è l’infermiere di famiglia

E’ attivo dal 13 marzo, ieri a Voghiera è stato presentato ufficialmente il servizio dell’Infermiere di famiglia e comunità, una nuova figura che ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la salute della comunità locale attraverso un’assistenza sempre più vicina al paziente sul territorio. Il servizio, che si trova all’interno di uno dei locali del Centro civico di Voghiera, è stato presentato dalla giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lupini, i rappresentati dell’Azienda Usl Ferrara, con il direttore del distretto sanitario Centro Nord Marco Sandri, la responsabile della direzione infermieristico tecnica Marika Colombi e altri rappresentanti del terzo settore. Nel centro civico oltre all’ambulatorio sono presenti anche una serie di altri servizi socio-sanitari.

L’Infermiere di famiglia e comunità è una figura professionale che nel Ferrarese è operativa dal dicembre 2021 e che si sta espandendo in tutti i comuni della provincia. Il taglio del nastro della nuova struttura è stata l’occasione presentare un progetto ad essa collegata: la Casa di comunità. Il vicesindaco di Voghiera con delega alla Sanità, Isabella Masina, con l’aiuto di un video, ha tratteggiato il progetto, un’opera da 1,7 milioni di euro. Il progetto è già pronto, è in graduatoria regionale in attesa di finanziamenti. La Casa della comunità sarà ricavata dalla trasformazione dell’ex scuola elementare di Voghiera, un edificio a due piani, uno spazio adeguato e funzionale. Il direttore del distretto nord dell’Ausl, Marco Sandri, ha promesso che appoggerà il progetto, per mettere quest’opera in corsia di sorpasso. Torniamo all’infermiere di comunità, il sindaco Paolo Lupini esprime soddisfazione: "È un servizio importante che risponde ai bisogni dei cittadini per fare fronte alle criticità sanitarie e sociali. E’ rivolto, in modo particolare, alla popolazione anziana ed alle persone più fragili, un arricchimento del welfare presente nel nostro comune che va a integrarsi e a collaborare con il lavoro dei medici e delle associazioni locali. Un sentito ringraziamento a chi lo ha reso possibile". La direttrice generale delle Aziende sanitarie di Ferrara Monica Calamai, in occasione dell’attivazione della nuova cellula di Infermeria di comunità, afferma che "puntare sull’infermiere di famiglia e di comunità è una precisa scelta di politica sanitaria mirata ad un’assistenza sul territorio sempre più proattiva e vicina al paziente. Scelta che si addice molto bene al contesto del Ferrarese, soprattutto nelle aree più ‘rarefatte’ e periferiche. A Voghiera i due infermieri potranno sicuramente fornire un utile contributo".

A Voghiera l’ambulatorio si trova in viale Bruno Buozzi, al piano terra del centro civico e funziona grazie alle infermiere Eleonora Paoloni e Laura Stagni. Il servizio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, mentre il sabato dalle 8 alle 12. Il servizio può essere attivato direttamente dal cittadino, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, tramite accesso diretto in ambulatorio; per contatti: cellulare 338-1157049. L’Infermiere di famiglia e di comunità svolge, inoltre, un ruolo assistenziale in particolare nell’ambito dei nuclei famigliari, sia al domicilio del paziente, in ambulatorio o nelle strutture intermedie e di lungodegenza in cui viene ricoverato.

