"Centro coagulazioni, un errore il trasferimento"

Caro Carlino,

dopo la ristrutturazione del Centro della Coagulazione portato in un anello del vecchio ospedale, i pazienti erano soddisfatti del servizio e del personale, con possibilità di parcheggiare nelle vicinanze del centro, utile per coloro che hanno problemi di deambulazione. Ora i cervelloni dell’Usl, visto che funzionava bene, hanno avuto l’idea geniale di trasferire il servizio al centro prelievi che si trova all’opposto del precedente con disagio enorme per i pazienti e i loro accompagnatori.

m. e.

* * *

Caro Carlino,

la presenza di provocatori e attaccabrighe nei cortei dei manifestanti c’è sempre stata. Era il 1968, e seppur giovane, partecipai a un corteo di protesta pacifico contro alcuni licenziamenti. Ma ecco che partirono lanci di bastoni e sassi contro l’azienda che si trovava al di là della Stazione. Al ritorno ci furono anche lanci di fiaccole contro la sede del Carlino. Purtroppo per i facinorosi che cercano lo scontro fisico le forze dell’ordine rappresentano lo Stato da abbattere. Per troppi anni è passato il concetto, alimentato da una certa parte politica, che Polizia e forze dell’Ordine le botte dovessero solo prenderle e mai restituirle, altrimenti si trattava di regime. Non dimentichiamo le parole di Pasolini a favore degli uomini in divisa. Ciò accadeva nel 1968 ma succede pure oggi.

Lettera firmata