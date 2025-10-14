Centro culturale Cappuccini aperto anche di sabato

Il Centro Culturale Cappuccini è il luogo di riferimento, uno dei più importanti, della cultura Argentana. Sede della Biblioteca comunale, dell’archivio storico, nonché una sala studio frequentata da numerosi studenti. Il centro culturale ha visto rinunciare al proprio servizio, non garantendo più l’apertura al sabato pomeriggio. Come ha dichiarato il sindaco Baldini, tramite i suoi social: "Gli argentani sanno bene cosa sia i Cappuccini e quanto sia importante per i giovani e i meno giovani. Da inizio anno abbiamo dovuto ridurre l’orario di apertura. Al nostro comune lo stato ha tolto una cifra attorno ai 350mila euro. Per questo motivo, tra le amare scelte che abbiamo dovuto fare, c’è stata la chiusura del Centro Culturale Cappuccini il sabato pomeriggio".

A rassicurare i cittadini argentani, è la delibera di riapertura. La giunta comunale, giovedì 9 ottobre, con la sua delibera, garantisce il servizio del centro culturale per l’intera giornata del sabato. Il centro culturale Cappuccini ritorna con il suo servizio del sabato, dal 18 ottobre fino al 31 dicembre 2026. Il Comune è soddisfatto per la riapertura del centro, ritenendo fondamentale il lavoro con i comuni della propria unione e la regione Emilia – Romagna. Il sindaco auspica che il servizio del sabato pomeriggio possa continuare. "Dopo che il governo ha promesso che i tagli finiranno, e se sarà vero, non avremo difficoltà a continuare con l’apertura del sabato pomeriggio, altrimenti dovremmo ancora decidere su quali servizi tagliare".

Ad essere contenti della riapertura, sono anche i promotori della raccolta firme: Alessandro Panizza, Alex Turra e Nicola Fanini (nella foto). I presentatori della petizione hanno ringraziato tutti i partecipanti e le attività che hanno contribuito a raggiungere l’obiettivo prefissato: evitare che uno spazio importante per la comunità diventasse un luogo marginale e occasionale.

Giovanni Tarlazzi