Centro dal nuovo volto Il mercato coperto verso la rinascita "Luogo d’incontro"

di Federico Di Bisceglie

Ferrara è entrata a pieno titolo nella rete delle città ‘osservate’ dalla fondazione Michelucci. L’architetto Giovanni Michelucci ha lasciato un’impronta importante nella nostra città con il Mercato Coperto di Santo Stefano che sarà oggetto di riqualificazione con il progetto "Lo scrigno delle tipicità: a Ferrara rinasce l’antico mercato di Santo Stefano".

L’amministrazione ha ottenuto un finanziamento (160 mila euro a fronte dei 230 complessivi) dalla presidenza del consiglio dei ministri. Il mercato coperto cambierà volto. Il progetto, già esecutivo, è stato affidato all’architetto di fama mondiale Guendalina Salimei e il suo team. Un po’ di storia. Il mercato coperto, uno dei capolavori di Giovanni Michelucci, protagonista della storia e del dibattito dell’architettura italiana del ventesimo secolo, è stato costruito tra il 1958 e il 1960, periodo in cui l’architetto era consulente per la redazione del Piano Regolatore Generale di Ferrara. Con una superficie di 1400 metri quadri ed un’altezza di 13,3 metri. Il progetto esecutivo di Salimei prevede la creazione di uno spazio pubblico vivo e multifunzionale, per il quale l’amministrazione ha in animo di coinvolgere le associazioni di categoria. Il nuovo impianto immaginato dal Comune prevede il mantenimento delle botteghe presenti lungo il perimetro. Del piano terra verrà conservata la sua funzione originale e la sua area centrale con l’inserimento di uno spazio verde. Maggiori interventi architettonici sono previsti al primo piano con la demolizione degli attuali tramezzi che dividono il ballatoio dagli uffici che consentirà di ampliare lo spazio esistente e creare un sistema circolare e multifunzionale tramite la realizzazione di pareti vetrate o di arredi mobili. Insomma un luogo, nel cuore della città, che tornerà "a nuova vita senza cancellare la sua impronta originaria di struttura deputata al commercio, all’incontro tra persone". A dirlo è l’assessore ai Lavori Pubblici e al Pnrr, Andrea Maggi che si dice particolarmente soddisfatto di questo "importante risultato". "In tutta Italia – scandisce – si sta avviando un programma di valorizzazione delle opere realizzate da Michelucci, per far conoscere e promuovere il suo pensiero e l’opera progettuale riconosciuti tra i più importanti del Novecento italiano. Non solo. Ferrara entra nella rete delle città dove è presente un’opera di Michelucci e che sarà presentata a settembre in occasione del Festival della Nuova Città a Fiesole". In quella sede, spiega Maggi, "verrà proposto un incontro tra le amministrazioni comunali interessate, tra cui Ferrara, al fine di fare reciproca conoscenza, confrontarsi su questi temi e costituire una rete per sviluppare iniziative comuni". Nella relazione tecnica compilata da Salimei emerge un aspetto importante. "L’area centrale del mercato – si legge – viene riprogettata in previsione della possibile installazione di vari box prefabbricati all’interno dei quali sia possibile espletare differenti funzioni, da quella strettamente commerciale del mercato a quella della ristorazione, oppure poter svolgere entrambe le funzioni in base alle necessità".