Centro di assistenza urgenza. Da lunedì aperto fino alle 20

PORTOMAGGIORE

Da lunedì prossimo il Cau - Centro assistenza urgenza, attivo alla Casa della Comunità di Portomaggiore-Ostellato, sarà aperto 12 ore al giorno, tutti i giorni dalle 8 alle 20. L’ampliamento della fascia oraria di apertura del Cau portuense, finora in funzione fino alle 14, rappresenta un potenziamento del servizio per venire incontro alle esigenze della popolazione, che può trovare in questa struttura la risposta a bisogni di salute urgenti, ma non gravi. Con questa estensione, il Centro Assistenza urgenza di Portomaggiore si adegua agli orari attivati per le altre analoghe strutture presenti nella provincia ferrarese. Un servizio sempre più conosciuto e apprezzato dai cittadini per dare una risposta più veloce e vicina a coloro che necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica, senza doversi recare al Pronto Soccorso. Dal giorno di apertura – il 13 novembre 2023 dal lunedì al sabato, poi dal 3 dicembre ampliato 7 giorni su 7– a oggi sono più di 550 le persone che si sono recate al Cau portuense, con una media di 10 pazienti al giorno. Il servizio fa parte della più ampia riorganizzazione delle cure primarie territoriali e del sistema di emergenza-urgenza messa a punto dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alla gran parte dei bisogni e delle urgenze a bassa complessità clinica e assistenziale, sgravando così i Pronto soccorso, dove far confluire solo i casi più gravi.