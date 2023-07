Centro di assistenza urgenza, incontro alla Casa della Salute

Alla Casa della Salute di Copparo, ieri pomeriggio, si è tenuto l’incontro promosso dall’amministrazione comunale di Copparo e rivolto alle associazioni del terzo settore iscritte al registro comunale, per presentare il nuovo Centro di assistenza urgenza (CAU) attivato nella struttura sanitaria lo scorso 3 luglio. Dopo i saluti del sindaco Fabrizio Pagnoni che ha spiegato come il mondo del volontariato e dell’associazionismo con la loro capillarità possano essere veicolo per far conoscere meglio il servizio, per l’Azienda Usl di Ferrara si sono alternati gli interventi del dottor Marco Sandri, direttore del Distretto Centro Nord, del dottor Franco Romagnoni, responsabile della Medicina territoriale per l’Ausl Ferrara e la dottoressa Margherita Spatola, responsabile infermieristica territoriale. Sandri, oltre a portare i saluti della direzione generale dell’Azienda sanitaria, ha sottolineato come il Cau sia un servizio che va a sommarsi agli altri attivati a Copparo, come l’infermiere di famiglia e comunità (Ifec) e il rinnovato Os.Co (Ospedale di comunità) che vanno nella direzione di migliorare ulteriormente le prestazioni offerte ai cittadini.