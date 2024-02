Centro di mediazione, arriva il prefetto

Il prefetto Massimo Marchesiello, accompagnato dal vicesindaco Nicola Lodi, ha visitato la sede del Centro di mediazione ai piedi del grattacielo. Un locale messo a disposizione di associazioni e gruppi per realizzare attività ed iniziative di intrattenimento nel quartiere. Nato con l’obiettivo di contribuire a migliorare le condizioni di sicurezza di Ferrara, il Centro "sviluppa – così una nota – percorsi di coinvolgimento verso gli abitanti e i frequentatori di contesti urbani caratterizzati da instabilità, marginalità socioeconomica, dinamiche conflittuali e senso di insicurezza, al fine di promuovere la partecipazione alla vita della comunità locale". Ciò attraverso una serie di iniziative e attività di sostegno e mediazione che mirano alla coesione sociale. Gli operatori hanno illustrato le loro attività, le progettualità messe in campo e i progetti futuri. Progettazione partecipata, mediazione dei conflitti, educativa di strada giovani, sviluppo di reti di cittadinanza attiva sono solo alcune delle tante attività di cui si occupano gli operatori del centro. "Il Centro – così il vicesindaco – è un presidio importante e un punto di riferimento non solo per il quartiere Giardino ma per tutta la città. La visita del prefetto dà un segnale chiaro di riconoscimento di ciò che l’amministrazione, attraverso i suoi operatori, mette in campo quotidianamente nella gestione di possibili dinamiche conflittuali e nella promozione di iniziative di coesione sociale. Ferrara, come tutte le città, ha zone critiche: in questi anni la nostra amministrazione si è impegnata nella riqualificazione del quartiere, investendo nella sicurezza urbana integrata, grazie anche al contributo e alla collaborazione della Regione".

"La presenza delle autorità – ha spiegato Nicola Bogo, referente del Centro di mediazione – è sempre un riconoscimento importante, lo accogliamo come un segnale di attenzione non scontato, che ci sprona ad alzare sempre di più il livello di progettualità".