Centro di raccolta rifiuti Mesola: "Così combattiamo l’abbandono"

Da ieri il Centro di Raccolta intercomunale di via dell’Artigianato a Bosco Mesola, presso la zona artigianale che si affaccia sulla strada Romea, è operativo e aperto al pubblico. La nuova struttura è stata inaugurata dai sindaci di Mesola Gianni Padovani e di Goro Maria Bugnoli, dall’amministratore unico di Clara Annibale Cavallari e dal direttore generale, Alfredo Amman. Il Centro sarà aperto tre giorni alla settimana, il lunedì dalle 8 alle 17.30, il mercoledì dalle 12 alle 17.30 e il sabato dalle 12 alle 17.30. "Una struttura per tutti – ha sottolineato Padovani – e per ridurre l’abbandono dei rifiuti, i cui orari potranno anche essere ampliati in base alla fruizione". La nuova stazione ecologica, che si estende su una superficie di oltre 2.200 metri quadrati, completamente pavimentata, recintata e illuminata, ospita dieci containers scarrabili oltre a diversi altri contenitori di medie dimensioni. La struttura comprende inoltre uno spazio coperto di circa 60 metri quadrati dedicato ai rifiuti domestici.

"A Goro abbiamo la presenza devastante del granchio blu a proposito di alterazione e mancato rispetto dell’ambiente – ha aggiunto Bugnoli – rispettarlo serve anche a ridurre le spese dei comuni". "Con questa struttura – ha concluso Cavallari – i Centri di Raccolta attivi nel territorio servito da Clara sono 17 e fra non molto ne apriremo un altro a Riva del Po e successivamente a Codigoro".

c.c.