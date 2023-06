Centro diurno nel nome di Luca "Montanari, punto di riferimento"

Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci di Coop Serena e, al termine dell’evento in via Boschetto a Ferrara, c’è stata l’intitolazione del centro diurno anziani di Coop Serena a Luca ‘Ciccio’ Montanari scomparso marzo 2021.

"Luca è stato un operatore socio sanitario di questa struttura, ha lavorato sempre al centro diurno, facendo i turni di notte perché la sua vita era divisa tra la cooperativa e la Parrocchia San Benedetto – raccontano i colleghi – al funerale di Luca Ciccio Montanari, don Diego disse: “ciò che ha costruito, resterà”. Cooperativa Serena ha voluto omaggiarlo, dando un ulteriore segno. Sì, Ciccio resterà. Montanari è stato dirigente della squadra di basket femminile partita dalla parrocchia per arrivare alla massima serie, coordinava il torneo di calcio “Coppa Don Bosco” e la 24 ore di basket, poi il Crest, Estate ragazzi e nelle feste era sempre pronto a travestirsi per la felicità dei più piccoli. Aveva iniziato a lavorare per cooperativa Serena nel 1990, nel gruppo dell’assistenza domiciliare. Fin dall’apertura del centro diurno anziani. Luca unì alle doti professionali la naturale capacità di intrattenere e divertire. Era un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ruolo svolto per molti anni con attenzione e dedizione, soprattutto nei difficili momenti della pandemia". All’intitolazione erano presenti la madre e la sorella, i colleghi, i dirigenti di Coop Serena, gli amici, il parroco della Parrocchia San Benedetto don Damiano Abram e il coro dei ragazzi. "Luca Ciccio Montanari era solito dire ai ragazzi di Sambe ‘Andiamo, si chiude, ce l’avete una casa?’. La titolazione del centro diurno di via Boschetto a lui, è per dirgli che la ‘sua’ casa c’è, e ci sarà sempre" commenta Claudio Dusi, presidente di cooperativa Serena.